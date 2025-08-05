Какие виды мяты лучше всего подходят для чая.

Освежающий и успокаивающий мятный чай - отличный вариант, чтобы расслабиться летом. А если заваривать собственную мяту, то это еще удобный способ использовать избыток травы, которая славится своим буйным ростом. К тому же чай из мяты легко заваривать и он не имеет противопоказаний, поэтому подходит для тех, кто только начинает осваивать травяные чаи.

Рецепт заваривания свежего мятного чая дома описан на сайте известной писательницы Марты Стюарт.

Мята веками использовалась как кулинарная трава и лечебное растение.

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"Она обладает полезными свойствами для здоровья и может помочь при некоторых заболеваниях, таких как проблемы с пищеварением, простуда и тошнота", - объяснила профессиональный чайный сомелье Даниэла Титиун.

Она советует пить мятный чай после тяжелой пищи, чтобы сразу почувствовать его пользу. Мятный чай не содержит кофеина, поэтому его можно пить во время вечернего отдыха или заменить послеобеденную чашку кофе.

Существует множество видов мяты. Наиболее известные - это мята перечная (в ней больше всего ментола и поэтому вкус наиболее свежий) и мята колосковая. Но чай можно заваривать практически с любым видом мяты - все зависит от личных предпочтений.

Как приготовить чай из свежей мяты

Для приготовления свежего мятного чая потребуется лишь, и только, свежая мята.

1. Горсть свежих листьев мяты стоит промыть под прохладной водой, чтобы удалить грязь и мусор.

2. Положите листья в чашку или чайник и залейте кипятком.

3. Накройте крышкой и дайте настояться 5-7 минут. Более долгое настаивание никак не повлияет на крепость чая - мята сразу отдает полезные свойства. Но если вы хотите больше вкуса, то стоит увеличить количество листьев вдвое или втрое.

4. Наслаждайтесь!

Если вам надо приготовить большую порцию, чтобы угостите гостей, то увеличенное количество листьев надо залить 1 литром кипятка и настоять до 7 минут. Далее листья надо достать, а чай после остывания накрыть крышкой и поставить в холодильник. Мятный чай может храниться в холодильнике примерно три дня.

Больше рецептов освежающих напитков для лета

Лучше всего освежает летом, конечно, знаменитый мохито. Это сладкий койтейль на основе рома с большим количеством мяты и лайма. Еще в коктейль добавляют газировку, но можно заменить ее спрайтом. Также мохито могут быть безалкогольными и прекрасно утолить жажду летом.

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