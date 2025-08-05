'Такого раньше не видели': Китай начал испытания еще одного истребителя неизвестного типа

Новый самолет существенно отличается от ранее продемонстрированных J-50 и J-36.

В Интернете появились фотографии ранее не виданной китайской стелс-платформы, которая может оказаться демонстратором нового боевого самолета. Об этом сообщает The Aviationist.

На фото (если они настоящие) видно, что самолет имеет два воздухозаборника, что может свидетельствовать о двухмоторной конфигурации.

Самолет имеет довольно оригинальную заднюю часть, что может указывать на стремление разработчиков минимизировать радиолокационную заметность и повысить аэродинамическую эффективность для полетов на большие расстояния.

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Пока не ясно, будет ли аппарат пилотируемым, беспилотным или опционально пилотируемым. Также довольно сложно сказать о его принадлежности к тому или иному поколению.

Возможно, что это летный демонстратор истребителя шестого поколения, но нельзя исключать, что перед нами беспилотный ведомый (популярная концепция, когда БПЛА летает рядом с обычными истребителями).

Новые китайские самолеты - что известно

Стоит сказать, что новый самолет существенно отличается от ранее продемонстрированных J-50 и J-36. Последние обычно рассматривают именно как демонстраторы истребителей шестого поколения.

J-36 построила компания Chengdu, это большая машина, имеющая три двигателя неизвестного типа. По мнению некоторых специалистов, J-36 будет истребителем-бомбардировщиком и сможет нести много дальнобойного оружия.

J-50 (также его называют J-XDS) значительно меньше J-36 и, как и многие современные истребители, имеет два двигателя. Этот самолет создала компания Shenyang. Возможно, что он будет дешевле и более массовый, чем самолет от Chengdu.

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