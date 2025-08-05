На сегодня говорить о возможности распада Российской Федерации на части преждевременно. Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона, комментируя тезис о том, что многие страны боятся распада России как государства, которое имеет мощный ядерный арсенал.
"По состоянию на сейчас вариация, при которой РФ будет разделена на несколько частей, малореалистична. Я говорю о времени здесь и сейчас. Поэтому, как минимум, преждевременно задумываться о таких вещах", – сказал он.
По его словам, на сегодня события в Иране, когда бомбардировщики США поднимались в воздух и летели через половину мира, отрезвили многие страны, которые поддерживают РФ.
Отвечая на вопрос по поводу того, может ли Россия делиться технологиями для создания ядерного вооружения, Буданов отметил, что Ирану страна-агрессор "напрямую технологии, которые помогут в ускорении разработки ядерного оружия, не передаст".
"Это я вам могу прямо сказать", – добавил он.
При этом ситуация вокруг сотрудничества с Северной Кореей несколько сложнее.
"Что касается Северной Кореи, то здесь дело довольно таки сложное. КНДР и так имеет ядерное оружие, но РФ помогает модернизировать носители ядерного оружия. Это на самом деле происходит", – сказал Буданов.
Сотрудничество России с Ираном и КНДР
Недавно стало известно, что Россия начала передавать КНДР больше оружия. По данным Службы внешней разведки Украины, Северная Корея получает ракеты и боевые самолеты, среди которых МиГ-29 и Су-27. Москва также помогает Пхеньяну в производстве снарядов и ударных дронов.
Тем временем ученые-ядерщики из Ирана тайно посещали Россию. Как писало издание FT, все члены иранской делегации прибыли в Москву по дипломатическим паспортам, часть из которых была пронумерована последовательно и выдана всего за несколько недель до поездки.