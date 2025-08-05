Россияне рассредоточены на большом участке фронта.

В районе Покровска, Мирнограда, Торецка и вплоть до административной границы Донецкой и Днепропетровской областей россияне сосредоточили группировку в пределах 100 тысяч солдат. Они пытаются давить на Силы обороны Украины, направляя дополнительные силы и резервы. Об этом рассказал сооснователь проекта DeepState Роман Погорелый в интервью "Украинскому Радио".

"Если брать всю зону в районе Покровска, Мирнограда, Торецка и вплоть до административной границы Донецкой и Днепропетровской областей, то этот весь район сосредоточивал группировку в пределах 100 тысяч. Не все они там сидят на линии боевого столкновения, это и какие-то резервы, и тыл и т.д. Но это плюс-минус такое количество", - поделился он в разговоре с журналистами.

Погорелый отметил, что россияне рассредоточены на большом участке фронта. В случае, если враг видит слабые места, то туда сразу же направляет дополнительные силы, резервы, после чего начинает туда давить.

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"Например, мы обсуждали Родинское. Конечно, туда будут подтянуты и там уже работают дополнительные силы, которые будут пытаться прорвать оборонительные порядки Сил обороны", - объяснил эксперт.

Погорелый рассказал, что в районе Покровска, Мирнограда и Торецка основной силой остаются пехота и FPV-дроны, как и на многих других участках фронта.

"Это основное средство. Есть постоянные экипажи, больше всего "светится" в последнее время их "Рубикон". Они опасны, они профессиональны, у них есть опыт и они делают свою работу, доставляя нам неприятности. Другие экипажи, как мы говорили, выходят на "ноль", работают, охотятся за логистикой", - добавил эксперт.

Погорелый поделился, что враг не очень активно применяет военную технику. Тем не менее "Шахеды" также работают и по линии боевого столкновения.

"И опять же, какой вид техники? Эти "мангалы", "сараи", которые едут с РЭБами разминировать территорию и которые трудно поразить. В основном такие. Легковая автомобильная техника может фиксироваться, но в основном это пехота, которой они просто засыпают все наши позиции. И усиление – это артиллерия, авиация. КАБами они активно работают по позициям, разбивая их. "Шахеды" также работают по линии боевого столкновения. Но они направлены в основном на то, чтобы разбить позицию, какой-то ВОП, КСП, наблюдательные пункты и тому подобное. То есть это те средства, которые на сегодняшний день работают и их применяет враг", - заявил эксперт.

Ситуация на фронте - важные новости

Ранее военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, что полукольцо вокруг Покровска все больше сжимается. По его словам, если оно уменьшится до 10 км, ВСУ нужно будет оттуда отходить.

Кроме того, аналитики проекта DeepState сообщали, что российские войска оккупировали село Попов Яр в Краматорском районе Донецкой области. Также отмечается, что оккупанты продвинулись еще возле ряда населенных пунктов в Донецкой области, в частности, в районе Торецка.

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