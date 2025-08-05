Повестку могут перенести на другую дату, но только в некоторых случаях.

Иногда военнообязанные могут не явиться в военкомат по повестке, если у них есть уважительные причины. В таком случае ТЦК и СП могут перенести повестку на другое число. Младший юрист юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Анастасия Швыткина рассказала в комментарии "РБК-Украина", какие должны быть для этого основания.

Когда можно не явиться в военкомат по повестке

Швыткина напомнила, что в Украине предусмотрено несколько оснований, по которым военнообязанный может не явиться вовремя в срок, указанный в повестке. Среди таких причин:

препятствие стихийного характера;

болезнь военнообязанного;

военные действия на соответствующей территории и их последствия;

другие обстоятельства, которые лишили военнообязанного возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;

смерть близкого родственника или близкого родственника жены/мужа военнообязанного гражданина.

"Для признания таких причин уважительными необходимо предоставить подтверждающие документы. Это могут быть медицинские справки, свидетельство о смерти, справки из полиции и других государственных служб", - объяснила юрист.

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Швыткина подчеркнула, что эти документы должны быть предоставлены соответствующими уполномоченными государственными органами, учреждениями и организациями. Например, пребывание на лечении должно подтверждаться государственным учреждением здравоохранения.

Когда надо сообщить сотрудникам военкомата о неявке

Юрист поделилась, что военнообязанный должен оповестить ТЦК и СП о причинах неявки в военкомат в течение трех дней. Она напомнила, что это можно сделать непосредственно посетив ТЦК и СП или дистанционно, отправив письмо на электронный адрес учреждения или подать соответствующие документы в бумажном виде, отправив их заказным письмом.

"Также законодательством предусмотрена обязанность явиться в ТЦК в течение семи календарных дней с даты, в которую лицо вызвали. Такие нормы закреплены в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" и в Постановлении Кабмина от №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период", - отметила юрист.

Когда могут перенести повестку на другое число

Швыткина рассказала, что ТЦК и СП в некоторых случаях могут "продлить" повестку. Например, если военнообязанный находится на длительном лечении и не имеет возможности прибыть в военкомат.

"Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие болезнь лица, предоставленные государственными или коммунальными учреждениями, к примеру, справку о назначенном больничном, предоставленную семейным врачом, справку о пребывании на стационарном лечении; справку о назначении оперативного вмешательства и дальнейшее лечение и так далее", - подчеркнула юрист.

Швыткина отметила, что такая справка должна подтверждать, что военнообязанный находится на лечении, в связи с чем не может прибыть в ТЦК и СП. Копии этих документов необходимо направить в ТЦК и СП в течение трех дней.

"В целом, при таких обстоятельствах, после предоставления соответствующих объяснений и подтверждающих документов ТЦК фактически переносит срок, в который военнообязанный должен явиться в учреждение на другую дату, после завершения лечения. Соответственно, обязанность явиться по повестке не отменяется, а дата явки переносится на срок, определенный медицинским учреждением", - резюмировала юрист.

Как могут наказать за неявку в ТЦК по повестке

Напомним, что в Украине во время мобилизации получение повестки означает обязанность явиться в ТЦК и СП в указанные дату и время. Юрист практики военного права Ярослав Звоненко (ЮК "Приходько и партнеры") и адвокат Ярослав Хливный (АБ "Романа Сацика") рассказали, что за неявку предусмотрена административная или уголовная ответственность, в зависимости от типа повестки.

Звоненко поделился, что в случае неявки по повестке для уточнения данных или для прохождения военно-врачебной комиссии, наступает административная ответственность. Штраф составит от 17 до 25 тысяч гривень.

Более того, в случае неявки ТЦК и СП может обратиться в полицию для объявления нарушителя в розыск. В приложении "Резерв+" статус будет обозначен как "выявлено нарушение воинского учета". В таком случае военнообязанного могут задержать на блокпосту и доставить в ТЦК.

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