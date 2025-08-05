Супруга боксера засняла трогательный момент.

Александр Усик не только талантливый боксер, но и заботливый отец, и это можно заметить по кадрам, которыми делится его супруга Екатерина Усик в соцсетях.

В этот раз ей удалось зафиксировать для Instagram-stories милый момент, как звездный папа прощается с маленькой дочкой.

Кадры с поцелуями и объятиями этих двух явно растрогали многих поклонников. На них видно, какая крепкая между папой и дочкой связь.

Видео дня

"Я не могу от тебя отойти. Ты - мой свет", - обратился к дочери Александр.

История любви Александра и Екатерины Усик многих вдохновляет. Они познакомилась еще в школе, а в 2009 отпраздновали свадьбу.

Супруги воспитывают вместе четырех детей - 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла, 10-летнего Михаила и годовалую Машу.

Пока Александр проводит время в кругу близких, в сети появилась новость о том, кто может стать будущим соперником украинского чемпиона.

Вас также могут заинтересовать новости: