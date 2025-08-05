По его мнению, в Вашингтоне поняли, что старые методы уже не работают.

Специальный представитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф может привезти на стол переговоров с кремлевским правителем Путиным в Москве что-то новое.

Такое мнение в эфире радио NV высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он напомнил, что сначала президент Дональд Трамп надеялся на заключение договоренности с Россией, поэтому предлагал Путину неплохие условия. Зато глава Кремля отказался, тянув время и пытаясь получить предложения, более близкие к его ультимативным требованиям.

Климкин считает, что теперь реальность уже не так работает на Россию, в частности из-за изменения личного отношения Трампа. Ведь, хоть он и хочет договориться с Путиным, это не означает, что пойдет на уступки, разрушительные для его политической репутации. Кроме того, Трамп и часть его команды считают, что российская экономика проседает.

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Дипломат подчеркнул, что не факт, что все предыдущие предложения, включая возможное юридическое признание Крыма, Трамп сегодня готов безоговорочно поддержать. При этом он отметил, что это - определенное развитие ситуации, которая начинает работать в пользу Украины:

"Думаю, что Путин будет пытаться воздерживаться от встречи с Зеленским, пока не достигнет или не будет считать, что достиг договоренности с Трампом. Эта договоренность ему нужна не только по Украине, но и по отношениям с США. Он хочет, если не гарантии, то по крайней мере заверений относительно того, какими будут их отношения в ближайшей перспективе. Также он хочет понять, сможет ли американская администрация повлиять на европейцев в вопросе отмены или смягчения санкций. Пока эти вопросы не будут урегулированы, вряд ли Путин будет готов к встрече с Зеленским".

Визит Виткоффа в Москву

Как известно, президент Соединенных Штатов требует, чтобы Украина и Россия прекратили огонь и заключили мирное соглашение. Он дал Москве 10 дней на достижение этого, иначе Россия и страны, которые покупают ее нефть, столкнутся с санкциями и новыми пошлинами.

Кремлевский правитель Путин ответил, что его требования для прекращения огня остаются неизменными - Украина должна отказаться от четырех областей и полностью вывести из них войска. Также он хочет, чтобы страна никогда не стала членом НАТО.

После этого выступления Трамп анонсировал визит своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву. Переговоры запланированы уже на 6 или 7 августа.

В ответ на вопрос о содержании послания Стива Уиткоффа к россиянам и возможности для них избежать санкций, Трамп отметил необходимость заключить соглашение, которое поможет прекратить человеческие потери.

Кроме того, на днях стало известно, что до 8 августа, когда истекает срок ультиматума Трампа, украинскую столицу может посетить спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

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