Покровский отрезок остается одним из самых горячих участков фронта.

Россияне сейчас сосредоточились на захвате Родинского, что в тылу Мирнограда и Покровска Донецкой области. Взятие этого населенного пункта позволит оккупантам открыть дополнительное направление для попыток захода в указанные города.

Об этом говорится в сообщении о ситуации вокруг района Покровск-Мирноград в Telegram-канале проекта DeepState. Как отмечается, Покровский отрезок остается одним из самых горячих участков фронта. Там враг осуществляет активное давление на позиции Сил обороны и пытается выполнить одну из самых масштабных задач в Донецкой области – захватить Покровск.

"Реализация этого плана выполнялась различными способами: от лобовых атак после активных продвижений, до "хитрых" замыслов в виде ДРГ, которым удалось зайти в город, хоть и ненадолго. Но на сегодня ситуация разворачивается по подобному сценарию, который мы видели не раз в исполнении [россиян] – выход на фланги и охота на логистику", – отмечают аналитики.

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Они напомнили, что первые попытки врага обойти город были в районе Котлиного, но Силы Обороны совместными усилиями смогли остановить противника и даже в определенный момент улучшить тактическое положение. Однако противник достиг своей цели, перекрыв логистику по трассе на Павлоград.

Вражеские экипажи с оптоволокном активно работают по этому участку дороги и передвижение там почти невозможно. На сегодняшний день, больших перспектив на дальнейшее продвижение в этом районе пока нет и украинские воины делают все возможное для этого.

"Но, к сожалению, такого нельзя сказать на противоположном участке этого района. Враг перебросил все свое внимание на населенный пункт Родинское, достигнув предыдущих успехов, и понимая всю необходимость и преимущество контроля над этим городом. В последние дни [россияне] уже фиксировались на восточных окраинах Родинского и активно продолжают туда лезть, чтобы понемногу закрепляться, насыщаться и занимать его", – заявляют в DeepState.

Чем важен населенный пункт Родинское

Понимание врагом всей необходимости занятия города, заставляет его подтягивать туда дополнительные ресурсы для штурмовых действий, говорят специалисты.

"Родинское находится в тылу Мирнограда и Покровска, что позволит открыть дополнительное и очень неприятное направление для попыток захода в эти крупные города. Но для оккупации таких огромных городов необходимы соответствующие ресурсы, которые сначала нужно перегруппировать, собрать и отправить на реализацию задачи, как это было, например, в Авдеевке. Поэтому [россияне] уже давно сосредотачивают свое внимание, в первую очередь, на логистике, которая приводит к обвалу обороны и дезорганизованности", – отмечают аналитики.

Согласно их объяснению, заняв плотную застройку Родинского, враг будет обязательно использовать ее как опорный пункт для насыщения пехоты, а также затянет туда экипажи дронщиков, которые свободно смогут покрыть зону поражения в 15-25 км вокруг. Так было и на Курщине.

"Первая цель, которая принесет максимально неприятные последствия – Гришино, которое находится еще и в низине от Родинского, что увеличивает преимущество в контроле над логистикой. Также могут быть попытки лезть в направлении Шевченко, которое также позволит нести огневое воздействие на логистику украинских бойцов. Однако здесь трудно спрогнозировать, ведь все зависит от обстановки, которая сложится в ходе боевых действий, и какие приоритеты выставит враг, исходя из нее", – подчеркнули в DeepState.

Отмечается, что сейчас в районе Покровска наибольшее внимание приковано именно к городу Родинское, на подступах к которому уже идут активные боевые действия. Силы Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы не дать продвинуться врагу.

Ситуация на фронте

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук сказал, что российская армия вступает в фазу непосредственного штурма Покровска. Вокруг города сжимается полукольцо врага.

А исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что в Покровско-Мирноградской агломерации темп продвижения россиян самый быстрый – за сутки враг преодолел сразу 3 кв км. Эксперт говорит, что это самый угрожающий участок фронта, но "хоронить" наш сектор обороны в этом районе не следует спешить.

В 20-х числах июля Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский в интервью The Washington Post отмечал, что Покровск держится уже более года интенсивного давления со стороны российской армии. По его словам, оборона Покровска стала возможной в значительной степени благодаря решимости украинских войск и созданию барьеров, таких как минные поля, которые привели к 30-процентным потерям среди российской техники на этом участке фронта.

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