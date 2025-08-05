Российский Минфин уже уменьшил план поступлений в бюджет от экспорта нефти и газа на более чем 2 триллиона рублей.

Нефтегазовые доходы российского бюджета в июле составили 787,3 млрд рублей, что на 28% меньше, чем в июле 2024 года, сообщает The Moscow Times со ссылкой на данные российского Минфина.

Отмечается, что падение поступлений от экспорта нефти и газа в российский бюджет фиксируется уже третий месяц подряд. По итогам 7 месяцев 2025-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нефтегазовые доходы РФ просели на 19%, или на 1,2 трлн рублей, до 5,52 триллиона рублей.

Еще более существенно в июле упали поступления в российский бюджет от налога на добычу полезных ископаемых, а именно - на 38% по сравнению с июлем 2024 года, до 634,1 миллиарда рублей. Из этой суммы 543,4 млрд рублей заплатили нефтяные компании - на 36% меньше, чем в июле 2024 года.

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Российский бюджет получает меньше денег от продажи нефти и газа из-за удешевления стоимости "черного золота", снижения объема экспорта газа "Газпрома" в ЕС, а также крепкого рубля.

Эта динамика заставила Минфин корректировать смету. Изначально российский Минфин планировал собрать в текущем году 10,94 трлн нефтегазовых доходов, из которых 1,8 трлн должны были пополнить Фонд национального благосостояния. Средства указанного фонда, как известно, используются на финансирование российско-украинской войны.

Теперь российский Минфин рассчитывает получить лишь 8,32 триллиона нефтегазовых рублей. Это заставит правительство продолжить тратить средства из Фонда национального благосостояния, который с начала полномасштабного вторжения сократился почти втрое - до около 4 триллионов рублей.

Экономика России и российско-украинская война

Снижение цен на нефть привело к рекордному росту дефицита бюджета России. В первом полугодии 2025 года "дыра" в смете составила 3,7 триллиона рублей, что в 6 раз превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

Из-за падения цен на нефть и рекордных расходов на войну российский Фонд национального благосостояния может опустеть уже в следующем году.

На фоне снижения нефтегазовых доходов Владимир Путин заговорил о сокращении расходов на войну уже в 2026 году. Впрочем пока это только слова.

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