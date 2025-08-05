Готовы проверить свои способности?

Головоломки на поиск слов пользуются немалой популярностью в Сети. Они считаются одним из лучших способов улучшить концентрацию внимания и другие важные навыки.

Кроме того, регулярное решение различных умственных задачек улучшает память, умение принимать решения в условиях ограниченного времени, логическое и критическое мышление. УНИАН подготовил для вас новое задание, которое протестирует ваши способности. Готовы к этому вызову?

Ниже вы увидите коллаж с десятками различных букв. Где-то там мы спрятали слово "дятел", и вам нужно его отыскать.

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На ответ мы отвели всего 9 секунд. Чтобы немного упростить для вас это задание, дадим вам подсказку: ищите слово по вертикали или по горизонтали, но не по диагонали.

Готовы? Время пошло! Для удобства можете установить таймер и начинать поиски.

Что ж, время исчерпано. Смогли ли вы найти слово "дятел"? Справиться было действительно непросто, ведь мешало сконцентрироваться не только количество букв, но и разнообразие цветов на картинке – черные и красные блоки перетягивали на себя внимание. Поэтому если вы уложились в отведенное время, можете собой гордиться.

Тем, кому времени не хватило, советуем вернуться и поискать еще. Дадим вам подсказку: ищите слово на белых частях. У вас точно все получится.

Ответ:

Другие головоломки на УНИАН

Предлагаем вам интересное задание, в котором надо найти собаку среди десятков панд. На это у вас будет всего 8 секунд.

Или же можете проверить свои способности в коварной оптической иллюзии. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы найти число "1980" – на ответ дается всего 9 секунд.

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