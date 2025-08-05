Издание считает, что Трамп должен выполнить свой ультиматум, если Путин не согласится на прекращение огня до 8 августа.

Изначально стратегия Белого дома в отношении войны в Украине заключалась в том, чтобы предложить кремлевскому диктатору Владимиру Путину почти все, что он хотел. В то же время, на Украину должно было оказываться давление, чтобы наша страна пошла на уступки России, пишет Bloomberg .

Как отмечает издание, такая тактика должна была дать быстрые результаты. Однако, такие действия только сделали США слабее. Отмечается, что российский диктатор воспользовался этими уступками, но впоследствии потребовал большего и усилил свои атаки.

Поэтому, чтобы заставить Москву согласиться на перемирие в войне против Украины, глава Белого дома пригрозил введением новых пошлин до 8 августа. В материале указывается, что если Трамп действительно хочет поставить интересы США на первое место, тогда он должен выполнить этот ультиматум.

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Как подчеркивается, Украина сейчас находится под огромным давлением, тогда как страна-агрессор в этом конфликте - нет, что также представляет риск для США.

Приводятся данные, что Россия сейчас производит больше артиллерийских снарядов, чем все страны НАТО вместе взятые. Также страна-агрессор быстро наращивает и производство дронов на территории своей страны, тогда как действия Украины ограничены из-за нехватки финансирования.

По мнению издания, если Россия в этой войне выйдет победителем, а сейчас она имеет закаленную в боях армию, которая в совершенстве владеет беспилотным оружием, тогда уже серьезная угроза будет представлять интересам стран Европы и США.

Между тем, Путину удалось углубить сотрудничество с такими странами, как Северная Корея, Иран и Китай, а также подорвать влияние США в Африке и на Ближнем Востоке.

Отмечается, что санкции, которые были введены против России, хоть и нанесли стране ущерб, но оказались недостаточными. России удалось договориться с Индией и Китаем о продаже своей нефти.

Поэтому, издание предполагает, что в глобальной борьбе за влияние Путин, видимо, лучше играет в долгую игру. Поскольку установленный Трампом дедлайн уже скоро заканчивается, а на этой неделе в Москву должен прибыть спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, не исключено, что Россия может дать "сигнал" о готовности пойти на переговоры. Тем не менее, абсурдные требования Путина к Украине остаются в силе и он не собирается отказываться от них.

По мнению издания, единственный способ, который заставит Путина пересмотреть эти требования - если на поле боя произойдут изменения в пользу Украины. Если кремлевский диктатор будет играть на время, тогда США надо ускорить прямые поставки оружия в Украину, углубить обмен разведданными и дать России четкий сигнал, что они вступают в игру.

Кроме этого, США должны усилить экономическое давление, как это угрожают сделать с Индией. Также следует усилить санкции против банков, страховых компаний, судовладельцев, трейдеров, которые способствуют войне в Украине.

Издание считает, что российская экономика является более хрупкой, чем кажется. Поэтому, Запад должен дать понять кремлевскому диктатору, что имеет больше ресурсов и может продержаться дольше РФ.

Президент США, как указывается в материале, может показать не только своему народу, но и всему миру, что он предложил выход из ситуации, но Путин отказался. Указывается, что давление, а не уважение, является единственным путем вперед.

Ультиматум Трампа России

Ранее УНИАН сообщал, что РФ может предложить воздушное перемирие в качестве уступки Трампу. Таким способом Кремль хочет предотвратить угрозу США введением вторичных санкций. При этом, Россия все равно собирается продолжать войну против Украины.

Также мы писали, что "дедлайн" Трампа может пройти тихо и без последствий для России. Пока что ни угрозы, ни уговоры президента США не смогли изменить позицию Кремля. Отмечается, что и сам Трамп не уверен, что даже введение новых санкций против РФ может сработать.

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