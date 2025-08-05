Речь идет о супругах, в котором муж или жена имеют инвалидность.

В "Резерв+" появилась отсрочка для супругов, в котором муж или жена имеют инвалидность I или II группы. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что для того, чтобы получить эту отсрочку, информация об инвалидности должна быть в Единой информационной системе социальной сферы или в соответствующей информационной системе Пенсионного фонда Украины, а также необходимо иметь запись о браке в Государственном реестре актов гражданского состояния.

"Оформляется отсрочка просто: надо нажать на три точки на главном экране приложения Резерв+, выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем соответствующую категорию - и впоследствии поступит уведомление с результатом", - отмечают в Минобороны.

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При этом напомнили, что отсрочки в "Резерв+" запустились в ноябре 2024 года, и на сегодня 40% от всех отсрочек оформляется именно в приложении.

Кому предоставляется отсрочка в 2025 году

Как сообщал УНИАН, отсрочку дают лицам, которые имеют инвалидность первой, второй или третьей группы. Также освобождены те, кого признали непригодным к службе по результатам ВВК. Болезни, за которые дается отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья, указаны приказе Минобороны №402.

Кроме того, есть отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам. На нее вправе рассчитывать:

многодетные родители (трое и более несовершеннолетних детей);

мужчины, которые сами воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет;

те, кто ухаживают за лицом с тяжелой болезнью или инвалидностью.

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