Танцовщица дважды пыталась расторгнуть брак.

Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева все-таки передумала разводиться со своим мужем, бизнесменом Иваном Хомячуком.

В Instagram в stories она показала, как супруг поздравил ее с 37-летием, опубликовав фото, на котором запечатлен поцелуй с ним.

"Привет мои 37. С началом войны я прошла сквозь трудные годы трансформации, из-за тишины боли, потери и громкости сомнений, из-за уныния и разочарования в людях, из-за испытания собственными недостатками и постоянной самокритикой что я "недостаточно", - отдельно написала она. - Теперь я - созревшая женщина. Не по годам, а по правде. Мать, что научилась любить себя не меньше, чем ребенка. Я знаю, что хочу".

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А в комментарии проекту "ЖВЛ представляет" Гвоздева подробнее коснулась темы несостоявшегося развода:

"Мы не развелись. Но да, действительно, у нас был очень тяжелый период, как и во многих семьях… На сегодня могу сказать, что мы его проживаем, переживаем вместе. Дальше будет видно".

Говоря о причинах, по которым она подавала на развод, хореограф отметила, что речь идет о "совокупности разных факторов":

"Война и постоянный стресс, тревога обострили эти вопросы. Но важно, что мы действительно решили их решать вместе".

Напомним, ранее УНИАН писал, что суд поставил точку в деле о разводе Илоны Гвоздевой с мужем. Сообщалось, что танцовщица дважды пыталась расторгнуть брак с Хомячуком.

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