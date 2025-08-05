Спецпосланник Трампа не будет делать Путину новых предложений, а озвучит главные предостережения.

На этой неделе Москву должен посетить специальный посланник президента США Стив Уиткофф. Хотя есть определенные сомнения в его компетентности, его ключевой задачей будет передать сообщение о недопустимости эскалации в ответ на новые санкции США, которые Дональд Трамп, вероятно, введет против России в ближайшее время. Об этом пишет The Telegraph.

Автор публикации напоминает, что Уиткофф уже бывал в Москве в этом году, после чего публично восхвалял российского диктатора. "Я не считаю Путина плохим человеком. Он очень умный", - говорил Уиткофф в марте, а уже в апреле рассказывал, как Путин на самом деле предан идее мира в Украине.

Остается надежда, что "наивность Уиткоффа относительно намерений Путина" не помешает ему на этой неделе передать Москве месседж Трампа. По мнению автора статьи, Уиткофф сообщит Путину, что США ликвидируют последние важные схемы обхода западных санкций, которые до сих пор мало обсуждались.

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В частности речь идет о корпорации "Росатом", которая "служит тайным финансистом для военно-промышленного комплекса" России, не находясь при этом под санкциями. Также новые санкции могут касаться российских региональных банков и закрытых взаимных фондов, которые используют непрозрачных посредников, чтобы предоставить российским олигархам доступ к западной финансовой системе.

"Разоблачение этой тактики может подорвать уверенность России в том, что она сможет просто безнаказанно обойти следующий раунд американских санкций", - пишет The Telegraph.

Еще одна важная часть миссии Уиткоффа в Москве, по мнению автора статьи, - предотвратить любые эскалационные меры, которые Россия может принять в ответ на более жесткие санкции. В частности, Путину, вероятно, сделают предупреждение о недопустимости атак на украинские АЭС, включая Запорожскую.

Так же России, вероятно, подчеркнут, что новые угрозы ядерным оружием приведут к развертыванию дополнительных атомных подводных лодок вблизи России, как это Трамп уже показал на прошлой неделе.

"Уиткофф должен показать Путину, что Трамп серьезно настроен на то, чтобы раскрыть ее блеф, и не потерпит тактики балансирования на грани, которую Россия использовала, чтобы запугать западные страны и заставить их отступить", - пишет The Telegraph.

Вместе с тем автор статьи выражает убеждение, что в краткосрочной перспективе Путин не отступится от своих намерений в отношении Украины, и визит Уиткоффа на это никак не повлияет.

Ультиматум Трампа Путину истекает на этой неделе

Как писал УНИАН, в конце июля Дональд Трамп заявил, что сокращает срок ультиматума России. Теперь Путин должен прекратить войну не позднее 8 августа, иначе получит новые санкции от США. Под вторичные санкции попадут и покупатели российской нефти.

Источники Reuters, приближенные к Кремлю, утверждают, что российский диктатор не планирует сворачивать агрессию против Украины даже после угроз Трампа. Российский Генштаб убедил Путина, что украинская оборона развалится в ближайшие 2-3 месяца.

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