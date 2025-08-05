В перечне есть Близнецы.

Последние месяцы могли напоминать настоящую эмоциональную карусель - с резкими подъемами и не менее стремительными спадами. Однако в астрологии подобные периоды воспринимаются как фазы мощного внутреннего роста, способные кардинально изменить ход жизни. В итоге, по словам астролога Элизабет Бробек, для некоторых знаков Зодиака август 2025 года обещает стать самым благоприятным месяцем во всем году, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Рак

Для Раков август может стать переломным моментом. Несмотря на эмоциональное напряжение последних недель, перемены уже не за горами. Сейчас вы начинаете адаптироваться к мощной энергетике Юпитера, проходящего по вашему знаку, и уже в ближайшее время сможете почувствовать позитивные сдвиги. Особое внимание стоит обратить на 14 августа - этот день обещает стать особенно продуктивным. Возможны продвижения по службе, рост доходов или приятные сюрпризы в профессиональной сфере.

Весы

Для Весов август станет временем прорыва. По прогнозам, две планеты, символизирующие удачу - Венера и Юпитер - окажут сильное положительное влияние на вашу карьеру. Даже если вы не ожидали перемен, судьба сама выведет вас в центр внимания. Это может быть серьезное повышение на работе, отметила Бробек. Дополнительным фактором успеха станет транзит Марса через ваш первый дом. Эта планета символизирует решительность и энергию, а значит, вы будете не просто получать предложения, но и уверенно ими пользоваться.

Близнецы

У Близнецов 2025 год и без того складывается удачно, но август обещает стать особенно успешным месяцем в сфере финансов. Если вы давно искали возможность увеличить доход, сейчас самое время действовать. Бробек объяснила, что астрологические аспекты сулят карьерные успехи, повышение дохода или запуск нового дела, которое начнет активно развиваться. Август станет одним из самых удачных периодов для Близнецов в финансовом плане, подчеркнула астролог. И хотя влияние Юпитера продлится до июня 2026 года, именно в последний месяц лета текущего года может произойти резкий и приятный скачок вверх.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие пять знаков Зодиака получат неожиданный подарок от Вселенной до конца недели.

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