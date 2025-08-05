Хельсинки пойдут по другому пути для оказания помощи.

На данном этапе Финляндия не станет принимать участие в передаче помощи Украине через новый инструмент НАТО, который предусматривает приобретение вооружений у Соединенных Штатов Америки.

Как пишет финское издание Yle, такое заявление сделал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Он отметил, что Хельсинки сосредоточились на закупке продукции по другой программе.

"Мы выделили свои ресурсы на внутреннюю промышленную программу, в рамках которой заказываем продукцию для Украины у наших компаний по всей Финляндии", – объяснил Хяккянен.

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По его словам, страна разрабатывала программу совместно с Украиной так, чтобы она оказала максимальную помощь. И в Финляндии считают важным, чтобы эт инициативу поддержали другие государства.

"Мы по-прежнему очень решительно и энергично поддерживаем Украину, но теперь мы делаем ставку на продукцию отечественных предприятий", – добавил он.

Хяккянен также подчеркнул, что другие страны понимают позицию Хельсинки, учитывая, что Финляндия граничит с Россией. И там хотят продвигать развитие отечественного предпринимательства, потому что она не только поддержит Украину, но и будет способствовать укреплению оборонной промышленности страны и ее обороноспособности.

Помощь Украине: другие новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что Швеция, Норвегия и Дания выделили более 500 млн долларов на приобретение оружия для Украины у Соединенных Штатов Америки. Программа будет реализовываться под координацией с НАТО через Prioritised Ukraine Requirement List.

Reuters писало, что Германия поставит Украине еще несколько систем Patriot. Через два-три месяца также будут переданы дополнительные компоненты системы.

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