Из-за быстрого распрстранения насекомых введен карантин.

В Николаевской области введен карантинный режим из-за нового вредителя – картофельной моли. Личинки насекомого любят полакомиться листьями картофеля и томатов, а потеря урожая взвинтит цены на овощи.

В Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) Николаевской области сообщили, что вредителя заметили в с. Себино, Константиновского сельского совета Николаевского района.

Отмечается, что гусеницы съедают листьями, стеблями растений и даже клубни картофеля. На юге Украины в полевых условиях за сезон может быть 4-5 поколений картофельной моли, а продолжительность развития одного поколения составляет от 20 до 60 дней. Кроме того, в хранилищах вредитель продолжает развиваться и портить картофель.

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Также в селе Шевченково, Шевченковского сельского совета замечена южноамериканская томатная моль. Ее гусеницы питаются всеми частями растений на всех стадиях роста. В результате потери урожая могут достигать 100%. При этом она очень быстро размножается. За год может вырасти 12 поколений.

В свою очередь, как сообщали в Госпродпостребслужбе, от Херсонской области отступила саранча – последствия ликвидированы.

Саранча в Украине – последние новости

В Украине заметили целые стаи саранчи, что напугало как обычных украинцев, так и фермеров. Кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и экологии Днепровского национального университета им. А. Гончара Виктор Бригадиренко рассказал, что основной причиной размножения саранчи стала засушливая из-за изменений климата весна.

В то же время в Госпродпотребслужбе ответили, успокоили тех, что переживал из-за того, что будет с посевами из-за нашествия саранчи. Там подчеркнули, что основной источник питания саранчи - камыш и дикорастущие травы.

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