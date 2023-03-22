Тот же дизайн с прозрачными деталями, но с новыми функциональными возможностями.

Компания Nothing обновила свой главный хит, представив второе поколение "прозрачных" наушников Ear (2). Визуальных отличий от оригинала крайне мало – ключевые изменения сконцентрированы на функциональности устройства.

Так, новинка получила адаптивное шумоподавление, одновременное соединение с двумя устройствами, улучшенную автономность, а также поддержку Hi-Res Audiо.

Автономность, к слову, подросла до 36 часов (вместе с кейсом), а быстрая зарядка стала еще быстрее (8 часов работы за 10 минут "подпитки"). Есть и беспроводная зарядка по стандарту Qi (до 2,5 Вт).

Из других фишек также можно выделить режим низкой задержки, более прочный зарядный кейс, а также настраиваемый эквалайзер и жесты через специальное приложение Nothing X.

Несмотря на все улучшения, cтоимость Nothing Ear (2) – 149 долларов (~5400 грн), как и у первого поколения. Расцветка только белая. Продажи стартуют 28 марта, но в некоторых физических магазинах – уже завтра.

Nothing Phone (2) придется подождать

Изначально предполагалось, что второе поколение смартфонов Nothing Phone выйдет одновременно с наушниками, но теперь их презентация ожидается во второй половине года.

По словам производителя, Phone (2) "будет более премиальным" продуктом, нежели первое поколение. По слухам, он получит топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 2 и увеличенный аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Напомним, оригинальный Nothing Phone (1) появился в мировой продаже летом прошлого года. Благодаря своему необычному дизайну и доступной цене аппарат получил статус "убийцы айфона", а журнал Time даже назвал его "самым инновационным смартфоном" года.

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