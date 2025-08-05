Эта система основана на колесном шасси Rheinmetall HX.

Оборонные концерны Lockheed Martin и Rheinmetall провели первое боевое испытание ракетной системы Global Mobile Artillery Rocket System (GMARS). Об этом говорится в заявлении Lockheed Martin.

Отмечается, что испытание GMARS провели на полигоне Уайт-Сэндс в США. В Lockheed Martin напомнили, что пусковая установка может быть вооружена усиленным комплектом из двух ракет ATACMS, 4 ракет PrSM, 12 ракет GMLRS Standard Range или 12 ракет GMLRS Extended Range.

В ходе испытаний пусковая установка запускала высокоточные ракеты GMLRS, которые уже используются армией США и союзниками по НАТО. В Lockheed Martin подчеркнули, что испытание прошло успешно.

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Эта система основана на колесном шасси Rheinmetall HX, которое соответствует стандартам логистики НАТО. Она дополнит уже имеющиеся системы M270A2 и HIMARS.

GMARS - что известно

Напомним, что концерны Lockheed Martin и Rheinmetall впервые представили ракетную систему GMARS в 2024 году. Она является обновлением комплексов HIMARS.

Система основана на колесном шасси Rheinmetall HX, а также поддерживает новые виды боеприпасов. Кроме GMPLRS, GMPLRS-ER и ATACMS, GMARS будет поддерживать и дальнобойные ракеты PrSM.

GMARS также превосходит HIMARS по техническим характеристикам. Запас хода новой системы составляет 700 километров, а максимальная скорость - около 100 км/ч.

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