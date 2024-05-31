Если верить новой инсайдерской информации, RTX 5090 получит 28 ГБ видеопамяти GDDR7 и 448-битную шину.

В сети продолжает появляться информация о новой флагманской видеокарте Nvidia следующего поколения, известной также как GeForce RTX 5090. Анонс состоится этой осенью.

Если верить новой инсайдерской информации, флагманская видеокарта может не получить приписываемую ей ранее 512-битную шину и 32 ГБайт памяти. Оказалось, что нас ждут лишь 28 ГБ памяти GDDR7 и 448-битная шина. Примечательно, что последний раз Nvidia использовала 448-битную шину во времена серии GTX 200.

Это значит, что на плате RTX 5090 будет установлено не 16 модулей GDDR7, как считалось ранее, а 14 по 2 гигабайт каждый. Максимальная пропускная способность памяти должна составлять 1568 ГБ/с. Для сравнения, GeForce RTX 4090 оснащена 24 ГБ GDDR6X, а шина у нее 384-битная.

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В ранних сообщениях говорилось, что в основу карточки ляжет GPU GB202 на архитектуре Blackwell, а благодаря 2-слотовой системе охлаждения карточка будет тоньше RTX 4090. Инсайдеры говорят, что Nvidia нацелена на прирост мощности примерно в 50-70% по сравнению с RTX 4090.

Если слухи верны, сначала на рынке появится RTX 5080, а через какое-то время дебютирует RTX 5090. Премьера обеих карт состоится в четвертом квартале 2024 года, то есть в период с октября по декабрь.

Напомним, ранее в этом году Nvidia обновила серию GeForce RTX 40хх сразу тремя новыми моделями с приставкой Super. Профильные порталы особенно высоко оценили RTX 4070 Super, назвав ее лучшей видеокартой для игр в среднебюджетном классе.

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