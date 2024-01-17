Тесты показали, что производительность GeForce RTX 4070 Super находится на уровне RTX 3090 при куда более приятном ценнике.

В сети начали появляться обзоры видеокарты RTX 4070 Super, представленной в начале января. Журналисты оказались очень довольны новинкой, а Tom's Hardware даже назвали ее лучшей видеокартой на сегодня в ценовой категории до $600.

Новинку назвали существенным шагом вперед в сравнении со стандартной RTX 4070. Тесты показали, что она в среднем на 16% быстрее. При этом стоит те же 599 долларов, которые просили за RTX 4070 на старте (сейчас она подешевела до 549 долларов).

Помимо высокой производительности, Nvidia GeForce RTX 4070 Super отличается высокой энергоэффективностью (среднее энергопотребление во время игры – 200 Вт, позволяет без проблем играть во все новинки с трассировкой лучей, поддерживает DLSS 3 и AV1, а также хороша в операциях с ИИ.

Также в Tom's Hardware отметили стильный дизайн Founder's Edition. Речь идет о модели RTX 4070 Super, выпущенной самой NVIDIA. Упоминается, что это одна из самых красивых видеокарт из всех доступных на рынке.

Видеокарта вышла настолько удачной, что на сайте Nvidia уже образовалась очередь за 4070 Super. При этом на другие видеокарты из линейки RTX 40хх Super у покупателей не возникало столь большого ажиотажа, утверждает The Verge.

Добавим, что RTX 4070 Super получила графический чип с 7680 ядрами CUDA, 192-битную шину, 12 ГБ памяти GDDR6X, а TGP составил 220 Вт. Более подробно о новых видеокартах можно почитать в отдельной новости.

Также Nvidia готовит к выпуску "урезанную" GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти (против 8 ГБ у обычной) и "урезанную" RTX 4070 с памятью GDDR6 вместо более быстрой GDDR6X. Они дебютируют в феврале-марте.

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