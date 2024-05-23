Как считают инсайдеры, флагманская видеокарта Nvidia выйдет с 32 ГБ памяти и 512-битной шиной.

До выхода первых моделей в серии GeForce RTX 5000 остается не так уж много, поэтому в сети все чаще всплывает новая информация. На этот раз журналисты портала Videocardz раскрыли подробности о флагманской видеокарте RTX 5090, которая придет на смену RTX 4090.

Ожидается, что RTX 5090 будет поддерживать память GDDR7 со следующей компоновкой: 4-5-2-5 (по часовой стрелке). Это нововведение позволит печатной плате поддерживать до 16 модулей памяти. Если Nvidia будет использовать модули по 2 гигабайта, то видеокарта выйдет с 32 ГБ памяти. Шина должна быть 512-битная.

Примерная схема, как может выглядеть компоновка модулей памяти на RTX 5090:

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Флагман GeForce RTX следующего поколения, как ожидается, будет использовать новую конструкцию печатной платы, но как это будет выглядеть, пока непонятно.

Премьера GeForce RTX 5090 состоится в 4-м квартале 2024 года, то есть в период с октября по декабрь. Инсайдеры говорят, что Nvidia нацелена на прирост мощности примерно в 50-70% по сравнению с RTX 4090. По слухам, сначала выйдет RTX 5080, а через какое-то время появится RTX 5090.

Судя по всему, у новых карточек Nvidia не будет конкурентов. Сообщается, что AMD не сумела выдержать конкуренции с "зелеными" и в грядущем поколении GPU покинет топовый сегмент, рассчитанный на самых требовательных геймеров. Таким образом флагман Radeon RX 8000-й серии будет равен RX 7900 XTX.

Напомним, ранее в этом году Nvidia обновила серию GeForce RTX 40хх сразу тремя новыми моделями с приставкой Super. Обозреватели высоко оценили RTX 4070 Super, назвав ее лучшей видеокартой в ценовой категории до $600.

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