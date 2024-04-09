Если верить источнику, флагманская GeForce RTX 5090 получит 24 576 ядер CUDA и память GDDR7.

Источник, который уже не раз выкладывал достоверную информацию о видеокартах Nvidia, сообщил, что до выхода первых моделей из линейки GeForce RTX 5000 осталось не так уж много. Премьера новых карт состоится в четвертом квартале 2024 года, то есть в период с октября по декабрь. Ранее предполагалось, что они дебютируют в начале 2025.

По традиции, Nvidia сфокусируется на выпуске флагманов – RTX 5090 и RTX 5080, а более бюджетные модели (RTX 5060 и RTX 5070) поступят в продажу позже. Эту информацию сообщает тайваньское издание UDN, на что обратили внимание в Wccftech.

Новые игровые GPU от Nvidia, если верить источнику, будут основаны на базе архитектуры Blackwell с техпроцессом 4 нм. По слухам, RTX 5090 и 5080 оснастят видеопамятью GDDR7, а другие инсайды указывают, что количество ядер CUDA у флагманской RTX 5090 составит 24576, так что видеокарта точно сможет запускать современные игры с трассировкой лучей и в 4K.

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Судя по всему, у новых карточек Nvidia не будет конкурентов. Сообщается, что AMD не сумела выдержать конкуренции с "зелеными" и в следующем поколении своих GPU покинет топовый сегмент, рассчитанный на искушенных геймеров. Таким образом флагман Radeon RX 8000-й серии будет равен RX 7900 XTX.

Напомним, в начале 2024 года Nvidia выпустила графические ускорители из линейки GeForce RTX 40 Super. Журналисты высоко оценили RTX 4070 Super, назвав ее лучшей видеокартой на сегодня в ценовой категории до $600.

А свежий опрос Steam показал, что nVidia GeForce GTX 3060 остается самой популярной видеокартой среди геймеров, и ее популярность только растет. За ней расположились GTX 1650 и RTX 2060. При этом в топ-10 нет ни одной десктопной RTX 40 нового поколения.

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