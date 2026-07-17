Для сериала God of War ищут нового Кратоса из-за травмы главного актера

Райан Херст порвал бицепс во время выполнения трюка на съtмках сериала

Sony и Amazon заменят Кратоса в сериале по God of War. Компании решили не переносить съемки на следующий год после того, как Райан Херст, которого утвердили на главную роль, серьезно травмировался на съемках, сообщает Deadline.

В конце июня актер порвал бицепс во время выполнения трюка на съемках сериала. Пришлось сделать операцию, которая прошла успешно, но процесс восстановления может занять до года. Это сильно дольше запланированного окна для съемок, пишут СМИ.

Дополнительную сложность создает Каллум Винсон: исполнитель роли Атрея вырастет за время паузы, и использовать уже отснятый материал с ним будет крайне затруднительно.

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Сообщается, что к моменту инцидента команда успела полностью отснять четыре эпизода. Теперь их придется переснимать уже с новым исполнителем роли Кратоса. Сейчас студии активно ищут замену, однако имя преемника пока не называется. Съемки планируют возобновить в середине октября.

Съемки экранизации God of War начались в феврале. Amazon сразу заказала два сезона, которые планируют снять подряд. Сюжет сериала основан на перезапуске игры 2018 года, в центре повествования – отношения Кратоса и его сына Атрея. Шоураннером и сценаристом адаптации выступает Рональд Д. Мур – создатель сериалов "Звездный крейсер ‘’Галактика’’", "Чужестранка" и "Ради всего человечества".

В актерский состав также вошли Мэнди Патинкин в роли Одина, Эд Скрейн в роли Бальдра, Макс Паркер в роли Хеймдалля, Оулавюр Дарри Оулафссон в роли Тора, Тереза Палмер в роли Сиф, Аластер Дункан в роли Мимира, Джефф Гулка в роли Синдри и Дэнни Вудберн в роли Брока.

Напомним, также в производстве находятся сериальные адаптации игровых франшиз Baldur's Gate, Wolfenstein, Far Cry и Mass Effect.

А в 2027 году выйдет совершенно новая игра по God of War с ползаголовком Laufey, в которой нужно играть за Фэй – жену Кратоса и мать Атрэя. События будут развиваться сразу в нескольких мифологиях, включая египетскую.

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