Даже в Москве не исключают экономического краха в ближайшие месяцы.

Россия стремительно теряет преимущество в энергетической войне против Украины, а ее экономические и военные проблемы все больше усугубляются. Такую оценку дает обозреватель The Telegraph Амброз Эванс-Притчард в своей публикации, утверждая, что последние украинские удары по российской энергетической инфраструктуре могут стать переломным моментом войны.

Как пишет журналист, после почти четырёх лет полномасштабной войны Украина существенно нарастила возможности своих беспилотных сил. Силы беспилотных систем за последние дни атаковали десятки нефтяных и газовых танкеров в Черноморском регионе, а также наносят регулярные удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России – от Санкт-Петербурга до Сибири.

В материале отмечается, что украинская стратегия направлена не только на сокращение российского экспорта энергоносителей, но и на подрыв способности страны поддерживать военные действия. По оценке S&P Global Energy, около 60% российских нефтеперерабатывающих мощностей могут быть выведены из строя. В результате Москва уже ввела запрет на экспорт топлива и вынуждена импортировать его из Казахстана и Индии.

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Энергетическое давление, как отмечается в публикации, накладывается на все углубляющийся финансовый кризис в России. Автор обращает внимание на то, что доходы федерального бюджета от нефти и газа за первое полугодие существенно сократились, в то время как власти резко увеличили субсидии для сдерживания цен на топливо. Одновременно, по данным Reuters, в Москве обсуждают риск банковского кризиса в 2026 году.

Не менее сложной, по словам автора, является ситуация на фронте. Россия продолжает нести большие потери, а темпы набора новых военнослужащих падают. "Как будто у нас закончились люди. Больше нет дураков, которые идут за деньги", – писало недавно российское оппозиционное издание "Верстка".

На этом фоне, рассказывает автор, Кремль может оказаться перед выбором между военной неудачей и объявлением всеобщей мобилизации. Эксперт Atlantic Council Алан Райли предупреждает, что такой шаг может иметь серьезные внутриполитические последствия.

"Все знают, что это мясорубка. Если Путин пойдет на мобилизацию, на улицы могут выйти полмиллиона человек. Может сложиться ситуация, подобная той, что была в 1917 году, когда российские войска отказались идти на фронт", – отмечает аналитик.

Автор публикации отмечает, что Кремлю не удалось достичь своих внешнеполитических целей – ни расколоть НАТО, ни склонить президента США Дональда Трампа к выгодной для Москвы позиции. По мнению Эванса-Притчарда, если нынешние тенденции сохранятся, Россия может столкнуться не только с углублением экономического кризиса, но и с серьезными военными и политическими вызовами, способными существенно изменить баланс сил в Европе.

"Если российское вторжение в Украину закончится жалким скулежом, это станет нескрываемым поражением для китайско-российской авторитарной оси. Это стало бы мощным толчком для возрождённой Европы, ещё больше обесценило бы хвастовство Трампа и восстановило бы достойный баланс в трансатлантических отношениях. Запад, возможно, ещё выживет", – резюмирует журналист.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, Россия более года пыталась захватить Константиновку, но так и не установила полный контроль, несмотря на заявления Кремля. Журналисты CNN и независимые аналитики подтверждают, что украинские войска удерживают центральные районы, а видео с ударами по российским подразделениям опровергает официальную версию Москвы.

История города стала символом чрезвычайно дорогостоящего и медленного наступления РФ, которое обнажает слабость плана Путина и ставит под сомнение его способность поддерживать доверие общества.

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