Горбачева честно призналась, подавала ли она на алименты после развода с Никитиным

Экспара имеет двух общих дочерей.

Известная украинская певица Ольга Горбачева после развода с продюсером Юрием Никитиным рассказала об опеке над общими детьми.

Не секрет, что у бывших супругов есть две дочери: 21-летняя Полина и 12-летняя Серафима. По словам артистки, они с бывшим мужем находят общий язык в вопросах воспитания девочек, поэтому у нее нет необходимости подавать на алименты.

"Ни в прошлый раз, ни в этот раз я не подавала на алименты. Никаких официальных соглашений, только договоренности между нами. Я не говорю, что это подходит всем. Но для меня это так. Я хочу, чтобы наши отношения регулировали двое взрослых и адекватных людей", – подчеркнула Горбачева в интервью Маричке Падалко.

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Ольга также отметила, что Юрий много времени проводит в США по работе, где имеет возможность видеться со старшей дочерью, которая учится в местном университете. А с младшей он проводит время, когда певица уезжает по своим делам.

"Мы просто так договорились. Я стараюсь куда-нибудь уехать на учебу, в путешествие или в Украину. Чтобы мы набирали эту дистанцию и больше полагались сами на себя, даже в вопросах воспитания детей. Такая регуляция", – добавила она.

К слову, звездная чета прожила вместе девять лет. Это уже второй развод певицы и продюсера. Инициатором разрыва стала Ольга.

Напомним, ранее Оля Горбачева после развода с Никитиным сделала откровенное признание.

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