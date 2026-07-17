Розы будут цвести до самой осени: садоводы раскрыли правила обрезки увядших бутонов

Удаление увядших бутонов отличается от обычной обрезки, подверкнули специалисты.

Правильное удаление увядших бутонов помогает розам цвести дольше, выпускать больше новых цветов и сохранять красивый вид. Но техника ухода зависит от сорта растения, а ошибки при обрезке могут, наоборот, навредить кусту.

Как сообщает Martha Stewart, эксперты по садоводству рассказали, когда и как правильно удалять отцветшие бутоны, чтобы продлить цветение роз на весь сезон.

Специалисты объяснили, что удаление увядших бутонов отличается от обычной обрезки. Если обрезка предназначена для формирования куста и удаления поврежденных побегов, то в данном случае срезают только увядший цветок вместе с небольшой частью стебля. Это стимулирует растение направлять силы на образование новых бутонов, а не на формирование семян.

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По словам специалиста по розам Уэса Харвелла, проводить процедуру следует сразу после того, как лепестки начинают терять цвет и увядать. Обычно это приходится на период с весны до конца лета или начала осени – в зависимости от климата и сорта.

Эксперты советуют внимательно осмотреть куст, найти увядший цветок и срезать стебель чуть выше первой пары здоровых листьев, делая косой срез под углом около 45 градусов. Для работы понадобится острый секатор, а после завершения процедуры инструмент рекомендуется продезинфицировать.

При этом разные виды роз требуют индивидуального подхода.

Так, кустовые розы зачастую самостоятельно избавляются от увядших лепестков, поэтому обязательное удаление бутонов им не требуется. Тем не менее такая процедура помогает сохранить аккуратный внешний вид растения.

У гибридных чайных роз специалисты рекомендовали делать срез выше первого листа с пятью листочками. Именно эта часть побега считается наиболее крепкой и обеспечивает активный рост новых цветоносов.

У роз флорибунда, которые цветут целыми кистями, советуют сначала удалять только отдельные увядшие цветки, не затрагивая распустившиеся. После того как вся кисть полностью отцветет, ее можно срезать целиком.

После удаления увядших бутонов специалисты рекомендуют подкормить розы комплексным удобрением, замульчировать почву вокруг кустов для сохранения влаги и регулярно осматривать растения на наличие вредителей и признаков заболеваний.

Вместе с тем эксперты назвали несколько распространенных ошибок, которых следует избегать. По их словам, неправильный угол среза или слишком короткая либо длинная обрезка могут замедлить образование новых побегов. Кроме того, нерегулярное удаление увядших цветков снижает интенсивность цветения, а использование грязного или тупого секатора повышает риск распространения болезней между растениями.

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