Силы обороны уничтожили российский Ту-95 в Энгельсе, – Зеленский

Этот бомбардировщик был сбит на расстоянии около 800 км от границы Украины.

Силы обороны успешно уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-95 в Энгельсе. Самолеты такого типа используются Россией для нанесения ракетных ударов по Украине. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"Благодарен нашим воинам за меткость. Снова были успешны дальнобойные санкции против России за эту войну. В частности, силами СБУ был уничтожен военный самолет Ту-95 в Энгельсе, который использовался для российских ракетных ударов по нашей стране", – отметил Зеленский.

По его словам, расстояние от украинской государственной границы до уничтоженного самолета составляет около 800 километров.

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Как отметил президент, благодаря этой точности Украина справедливо и активно защищается.

В свою очередь, как сообщает Служба безопасности Украины в Telegram, по предварительным данным, этот самолет получил критические повреждения – у него полностью оторвана хвостовая часть.

"СБУ систематически уничтожает важные элементы российской военной машины. Каждый уничтоженный стратегический бомбардировщик – это десятки незапущенных ракет по украинским городам, спасенные жизни украинцев и десятки миллионов долларов безвозвратных потерь для врага", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что российская стратегическая авиация больше не может чувствовать себя в безопасности даже на своих самых отдаленных военных аэродромах.

Поражение нефтяной отрасли

"Также были нанесены удары Силами обороны Украины по объектам российской нефтяной отрасли и по определенным целям на временно оккупированной территории Украины. Повышаем цену для России за агрессию против нашего государства и народа", – добавил президент.

Удары по авиации России

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину самолеты Ту-95 Россия многократно использовала для нанесения ракетных ударов по мирным украинским городам, в том числе фиксировались попадания в жилые многоквартирные дома. Эти самолеты способны запускать крылатые ракеты.

В 2025 году украинские спецслужбы провели операцию "Паутина" и вывели из строя до восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Россия продолжает масштабное строительство защитных ангаров на авиабазе "Энгельс", где уже как минимум год возводят укрытия для стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

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