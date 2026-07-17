США увеличивают закупки норвежских малозаметных ракет для F-35

Ракета Joint Strike Missile была разработана специально для истребителя F-35.

Военно-воздушные силы США выделили норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace 98,4 млн долларов на изготовление очередной партии ракет Joint Strike Missiles.

Как пишет Defence Blog, работы будут проводиться на заводе Kongsberg в Норвегии и должны завершиться до 30 июня 2030 года.

Как отмечает издание, ракета Joint Strike Missile, которая в США имеет обозначение AGM-184A, была разработана специально для истребителя F-35. В отличие от большинства дальнобойных ракет, она помещается во внутренний отсек вооружения самолета, что позволяет сохранять его малозаметность.

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Долгое время это оставалось одной из проблем программы F-35, поскольку более крупные ракеты, в частности AGM-158C Long-Range Anti-Ship Missile, не могут размещаться во внутренних отсеках истребителя.

Joint Strike Missile создана на базе ракеты Naval Strike Missile. Ее длина составляет около четырех метров, масса – 407 кг, из которых 118 кг приходится на боевую часть. Ракета способна поражать цели на расстоянии более 350 км, используя GPS и инерциальную навигационную систему, а на конечной части полета – инфракрасную головку самонаведения. Такая схема наведения позволяет отличать основную цель от ложных целей и других объектов, находящихся поблизости.

По данным Defence Blog, дальность ракеты позволяет F-35 наносить удары за пределами зоны действия многих современных корабельных систем противовоздушной обороны. После запуска Joint Strike Missile может направляться к цели по маловысотной маневренной траектории, что затрудняет её перехват.

Норвегия стала не только разработчиком ракеты, но и первой страной, принявшей её на вооружение. В апреле 2025 года страна завершила формирование парка из 52 истребителей F-35A и одновременно получила первые ракеты Joint Strike Missile.

Впоследствии Joint Strike Missile вышла на международный рынок. Её заказчиками уже стали Япония, Австралия и США, а в 2026 году к ним присоединилась Германия, которая планирует вооружить этими ракетами свои истребители F-35A. В июне 2026 года Kongsberg также объявила о контракте стоимостью около 472 млн долларов с неназванным шестым заказчиком.

Как отмечают аналитики, хотя компания пока не раскрывает его имени, эта сделка свидетельствует о стремительном росте глобального спроса на ракету далеко за пределами её первоначальных рынков.

Финансирование нынешней сделки осуществляется за счет средств, предусмотренных бюджетом ВВС США на 2025 финансовый год. Контракт координирует Центр управления жизненным циклом ВВС США на авиабазе Эглин в штате Флорида.

Сделка заключена по фиксированной цене, поэтому риски возможного превышения производственных затрат ложатся на производителя, а не на американскую сторону.

Закупки ракет Соединенными Штатами

Ранее сообщалось, что США переходят на дешевые крылатые ракеты, которые можно закупать тысячами. В Пентагоне считают, что такое недорогое оружие сможет выполнять задачи, которые ранее выполнялись гораздо более дорогими боеприпасами.

Отмечалось, что оборонное ведомство США заключило соглашения с тремя компаниями – Anduril по ракете Barracuda-500, CoAspire – о "быстро адаптируемой доступной крылатой ракете" и Zone 5 Technologies – о ракете Rusty Dagger.

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