Ubisoft теперь уже официально объявила, что по Far Cry снимают сериал. Проектом займётся Ноа Хоули, создатель сериалов "Фарго" и "Легион".

Пока деталей немного, но известно, что шоу будет в формате антологии, где каждый сезон получит собственный сеттинг, новый каст и отдельную историю.

Хоули над сериалом работает не один, к нему присоединился Роб Макэлхенни, известный по "В Филадельфии всегда солнечно", и при этом он не только продюсирует проект, но и сыграет одну из ролей.

Производством занимается FX, выпускать шоу будут на Hulu для США и на Disney+ для остальных регионов.

Хоули говорит, что формат антологии ему близок и понятен, в "Фарго" он давно отточил подход, где каждая история живёт самостоятельно. К тому же, игры Far Cry работают по тому же принципу, там каждая часть рассказывает свою историю в отдельном сеттинге.

