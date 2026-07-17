Что ждет человечество к 2100 году: ученые сделали мрачный прогноз

К этому времени мир уже не будет прежним, но, по словам ученых, у человечества все еще есть шанс спасти себя.

Ученые представили тревожный прогноз того, какой может стать жизнь на Земле к концу XXI века. По их оценкам, глобальное потепление, масштабные лесные пожары, сокращение традиционного животноводства и развитие генных технологий способны кардинально изменить привычный мир.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в Australian Journal of Botany, ученые из Университета Маккуори в Сиднее рассмотрели сценарий, при котором к 2100 году средняя температура на планете повысится примерно на 4°C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Авторы работы считают, что такой сценарий на сегодняшний день является вполне вероятным. Одним из главных его последствий станет увеличение количества экстремальных погодных явлений, способствующих возникновению масштабных лесных пожаров. Это может привести к серьезным изменениям экосистем и поставить под угрозу существование многих видов растений и животных.

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По словам профессора Марка Вестоби, некоторые природные экосистемы, в частности тропические леса, не способны существовать в условиях частых сильных пожаров. По мере роста температуры и засушливого климата поддерживать такие экосистемы станет очень сложно.

"Через 70 лет многие экосистемы будут существенно отличаться", - написали исследователи.

Исследователи также спрогнозировали существенное сокращение традиционного животноводства. По их мнению, поголовье скота может быть резко сокращено, а его заменит мясо и молоко из лабораторий.

Отмечается, что такие технологии уже начинают внедряться. Например, культивированная курятина получила разрешение на продажу в Сингапуре, США и Израиле, а ряд компаний производит молочные белки без использования коров с помощью технологии точной ферментации. Кроме того, ученые работают над созданием выращенных в лаборатории кофе и шоколада.

Еще одним возможным направлением станет широкое применение технологий редактирования генов. По мнению авторов исследования, в будущем они могут использоваться для контроля или подавления инвазивных видов, наносящих серьезный ущерб экосистемам. Подобные разработки уже ведутся в отношении комаров, а также некоторых видов мышей, крыс и жаб.

Хотя исследование посвящено будущему экосистем Австралии, ученые подчеркнули, что выявленные тенденции актуальны для многих регионов мира.

Исследователи отметили, что для избежания такого сценария в будущем, нужно сократить использование ископаемого топлива. Согласно недавнему отчету Climate Analytics, для сохранения глобального потепления в пределах 1,5°C человечеству нужно сократить использование ископаемого топлива вдвое уже к 2035 году, а полностью отказаться от него - не позднее 2070 года.

Другие новости о глобальном потеплении

Океан продолжает опасно прогреваться. В 2025 году количество морских тепловых волн, когда температура в море аномально высокая, втрое превысило показатель начала 1990-х годов, рассказала океанограф-климатолог Карина фон Шукманн.

По ее словам, сильная тепловая волна в море обесцвечивает коралловые рифы, уничтожает водоросли, которые служат убежищем для рыб, опустошает рыболовные угодья. А если это происходит часто, то целые экосистемы рискуют оказаться неспособными к восстановлению.

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