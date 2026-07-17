Россия возвращает в море самый мощный крейсер после 27 лет ремонта, но есть нюанс

Несмотря на мощное вооружение, аналитики сомневаются, что корабль сможет изменить баланс сил на море.

Россия завершает многолетнюю модернизацию атомного ракетного крейсера"Адмирал Нахимов" проекта "Киров", которая длилась почти 27 лет и, по разным оценкам, обошлась в 5 миллиардов долларов. Корабль уже проходит заключительные ходовые испытания, однако военные эксперты считают, что его возвращение демонстрирует не только силу российского флота, но и его системные проблемы, пишет 19FortyFive.

"Адмирал Нахимов" был введен в состав ВМФ СССР в 1988 году под названием "Калинин". Уже в 1999 году его отправили на верфь "Севмаш" для капитальной модернизации. Изначально возвращение корабля в строй планировалось на 2018 год, но сроки неоднократно переносились.

За это время стоимость проекта существенно выросла. Если первоначальный контракт оценивался примерно в 667 миллионов долларов, то окончательные расходы, по оценкам западных аналитиков, могли достичь 5 миллиардов долларов. В июне 2026 года крейсер впервые за десятилетие самостоятельно вышел в море для завершающих испытаний.

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После модернизации корабль получил 80 универсальных вертикальных пусковых установок, способных применять крылатые ракеты "Калибр", противокорабельные "Оникс", противолодочные ракеты "Ответ" и гиперзвуковые "Циркон". Также он оснащен обновленными системами противовоздушной обороны, включая морскую версию комплекса С-400 и "Панцирь-М".

Ожидается, что "Адмирал Нахимов" станет новым флагманом Северного флота России и будет выполнять задачи по защите районов боевого патрулирования российских атомных подводных лодок. При этом он фактически заменит другой крейсер этого класса – "Петр Великий", который, по сообщениям, будет списан. Таким образом, численность тяжелых атомных крейсеров России не увеличится.

Особое внимание привлекают гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые Москва называет практически неуязвимыми. В то же время их боевое применение в Украине поставило под сомнение заявленные характеристики. Украинские военные сообщали о перехвате части таких ракет с помощью систем Patriot, а независимые исследователи предполагают, что реальные возможности "Циркона" могут быть ниже официально заявленных.

Еще одной проблемой эксперты называют наведение дальнобойных ракет на морские цели. Несмотря на значительную дальность полета, эффективность ударов зависит от способности обнаруживать и сопровождать корабли противника на большом расстоянии, а именно эта составляющая остается одним из самых слабых мест российского флота.

Кроме того, возвращение "Адмирала Нахимова" происходит после значительных потерь России в Черном море. За годы полномасштабной войны Украина с помощью ракет и морских беспилотников уничтожила или повредила значительную часть боевых кораблей Черноморского флота, включая флагман "Москва". По мнению аналитиков, это поставило под сомнение целесообразность инвестиций в крупные надводные корабли, которые могут стать мишенью для относительно дешевых средств поражения.

Несмотря на мощное вооружение, эксперты считают, что "Адмирал Нахимов" в большей степени символизирует стремление России сохранить статус великой морской державы, чем реальное усиление ее военно-морских возможностей. Многомиллиардная модернизация одного корабля не меняет общей тенденции сокращения боевого потенциала российского флота.

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