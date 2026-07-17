'Бьются головой о стены': Трегубов раскрыл тактику оккупантов на фронте

Россияне иногда предпринимают попытки закрепиться в новых точках.

Российские захватчики не прекращают попыток создать так называемую "зону контроля" вдоль всей государственной границы. Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире марафона"Единые новости".

По его словам, ситуация в зоне ответственности группировки остается напряженной.

"Сохраняются те же точки сосредоточения усилий со стороны россиян в нашей зоне ответственности. Это, в первую очередь, Лиманское направление, во вторую очередь – Купянское. Также продолжаются попытки россиян создать зону контроля вдоль всей украинско-российской границы, причем появляются определенные новые направления, на которых они пытаются оказывать давление, в том числе, сейчас актуально направление в сторону Казачьей Лопани, куда они также пытаются проникнуть", – отметил Трегубов.

Видео дня

Как подчеркнул пресс-секретарь, у российских захватчиков именно сейчас пик летней кампании, и у них достаточно резервов и боеприпасов для того, чтобы активно пытаться продвигаться в сторону Сил обороны Украины.

Украинским защитникам приходится сдерживать попытки россиян.

"И останавливаются они, в первую очередь, благодаря хорошо оборудованным позициям, эффективно налаженной линии дронов и эффективно налаженной kill-зоне. Конечно, есть и минусы – у них по-прежнему большое численное превосходство", – добавил Трегубов.

Он отметил, что оккупанты не меняют тактику использования небольших пехотных групп, поскольку если они попытаются продвинуться крупными силами с бронетехникой, то будут уничтожены задолго до того, как увидят украинских защитников. По его мнению, такая тактика не изменится до тех пор, пока не изменится технологическая ситуация на фронте.

Также пресс-секретарь добавил, что россияне могут менять те или иные векторы атак, могут делать акценты на разных направлениях и могут пытаться вклиниваться в новые точки, как это было в районе Дегтярного или в районе Сотницкого Козачка.

Кроме того, сейчас россияне все активнее используют управляемые авиационные бомбы.

"Россияне делают то же, что и раньше – бьются головой об те же стены, но голова у них достаточно крепкая", – сказал Трегубов.

Война в Украине – последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно российские оккупанты убили последнюю жительницу села Токаревка Вторая в Харьковской области.

В начале июля была расширена зона эвакуации гражданского населения из общин Купянского, Богодуховского и Харьковского районов области. Речь идет о примерно 60 населенных пунктах.

Вас также могут заинтересовать новости: