Эксперт по обслуживанию бойлеров дал чёткие ответы на важные вопросы.

Бойлер был и остается для многих людей абсолютно незаменимым устройством в периоды отключения горячей воды. Однако, как и любое устройство, бойлер может выходить из строя, а точнее – некоторые его детали изнашиваются и требуют замены.

Руководительница контакт-центра компании "Мастергаз", эксперт по обслуживанию бойлеров Ирина Васильева в комментарии УНИАН рассказала, можно ли самостоятельно заменить ТЭН в бойлере и сколько это стоит, если обращаться к профессионалам.

Как проверить, сгорел ли ТЭН в бойлере – основные признаки

Васильева объяснила, как понять, что нужно заменить ТЭН в бойлере, и какие признаки укажут на то, что он сгорел. По словам эксперта, первый признак – отсутствие нагрева воды:

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"Если бойлер состоит из двух отдельных баков, и в каждом из них есть ТЭН, то в случае, если один из электронагревателей сгорит, вода будет нагреваться гораздо дольше".

Кроме того, если во время работы бойлера срабатывает автоматический выключатель или иногда по корпусу бойлера "пробивает" ток, это тоже может указывать на перегорание ТЭНа.

"Очень часто люди думают, что бойлер не нагревается из-за перегоревшего ТЭНа, а иногда проблемы связаны с платой или другой электроникой, имеющейся в устройстве. Современные бойлеры оснащены электроникой, поэтому, если в его работе возникают проблемы, в первую очередь необходимо провести диагностику. Мастер должен приехать и диагностировать состояние прибора. Кроме того, универсальных ТЭНов не существует. ТЭН подбирается под конкретный бойлер. Для того чтобы подобрать ТЭН, также необходим выезд мастера", – добавила специалист.

По словам Васильёвой, ТЭН заменяют именно тогда, когда он перегорел. Срок службы ТЭНа зависит от того, как часто пользуются бойлером и как за ним ухаживают. Если бойлер периодически чистить, то ТЭН прослужит дольше. "Какой-то установленной периодичности замены ТЭНа, например, что его нужно менять раз в год, – такого нет. Из практики могу сказать, что бывают бойлеры, в которых ТЭН работает 5 лет, а бывает, что прибор с ТЭНом служит 10 лет", – добавила эксперт.

Можно ли самостоятельно заменить ТЭН в бойлере

Специалист говорит, что если человек хочет самостоятельно заменить ТЭН, успех дела будет зависеть от того, о каком именно бойлере идет речь. "Если это прибор с сухим ТЭНом, то в принципе человек, обладающий определенными навыками и специальными инструментами, может добраться до фланца, выкрутить ТЭН и заменить его", – пояснила Васильева.

Впрочем, если речь идет о бойлере с мокрым ТЭНом, то нужно слить воду, разобрать прибор, заменить электронагреватель, сменить уплотнительную прокладку, причем её также нужно правильно подобрать. После замены электронагревателя также важно проверить, не "пробивает" ли ток на корпус бойлера.

"Очень часто бывает так: люди меняют ТЭН или проводят другие внутренние работы в бойлере, а потом обращаются к мастерам, чтобы те все переделали. Чтобы прибором было безопасно пользоваться, мы бы не рекомендовали заменять ТЭН самостоятельно", – добавила эксперт.

Тем, кто всё же уверен, что может самостоятельно отремонтировать технику, Васильева объяснила, нужно ли сливать воду из бойлера при замене ТЭНа и от чего это зависит. По её словам, если бойлер с мокрым ТЭНом, то электронагреватель находится непосредственно в воде, и её нужно сливать. Если прибор с сухим ТЭНом, то электронагреватель находится в специальной сухой колбе. Снизу откручивается защитная крышка, затем выкручивается фланец, а к фланцу прикручен ТЭН. В том случае, если бойлер с сухим ТЭНом, воду сливать не нужно.

Сколько стоит замена ТЭНа в бойлере и из чего складывается стоимость

Специалист говорит, что в первую очередь мастера выезжают на место, где установлен бойлер, и проводят диагностику прибора. Сама работа по замене ТЭНа длится примерно 1–2 часа. "Мы бы рекомендовали проводить ремонтные работы в комплексе с чисткой. Так получается гораздо выгоднее", – посоветовала эксперт.

Если же нужно лишь заменить ТЭН, то сама работа обойдется от 1000 гривень. Стоимость зависит от объема бойлера (чем больше бойлер – тем дороже обойдется замена ТЭНа). В стоимость замены ТЭНа входит разборка бойлера, замена этой детали, подключение бойлера и проверка правильности его работы. ТЭНы в среднем стоят от 350 до 1000 гривень.

справка Ирина Васильева Эксперт по обслуживанию бойлеров Училась в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины на факультете землеустройства, но впоследствии переквалифицировалась и уже 6 лет работает в ООО «Мастергаз». Стала экспертом по обслуживанию бойлеров и занимает должность руководителя контакт-центра компании.

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