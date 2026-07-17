Трамп заявил о наличии скрытой информации о влиянии Китая на выборы в США

Американский лидер обвинил разведку США в сокрытии информации о Китае.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские разведывательные службы скрыли информацию о якобы попытках Китая повлиять на выборы в США в 2020 году. Об этом пишет Axios.

По словам журналистов, публикация документов, скорее всего, вновь привлечет внимание к утверждениям Трампа об иностранном вмешательстве в выборы в США и к предыдущим разведывательным оценкам правительства.

В этих документах говорится, что иностранные противники, а именно Россия, Китай и Иран, рассматривались как реальные угрозы для выборов в США.

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В то же время во многих опубликованных документах отмечается, что масштабное вмешательство в избирательные системы США было бы сложно осуществить, не будучи обнаруженным.

"Белый дом обнародовал четыре серии документов - в частности, об уязвимостях систем голосования, Китае, штате Мичиган и "списках избирателей, не являющихся гражданами США" - в рамках более широкого обновления веб-сайта Белого дома", - добавили в материале.

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Как писал УНИАН, США развернули Typhon у самого носа у Пекина. На обнародованных снимках видны элементы мобильной батареи Typhon, способной запускать крылатые ракеты Tomahawk.

Известно, что эта ракета может поражать цели на расстоянии до 1600 километров, что теоретически позволяет охватывать значительную часть восточного побережья Китая с территории Кюсю.

Также сообщалось, что Китай построил копии американского корабля, самолетов и военной базы. Отмечается, что модель получила полноразмерный мачту и копии радиолокационного оборудования для калибровки головок самонаведения китайских ракет.

Кроме того, недалеко от морских мишеней китайские военные развернули макеты американских боевых самолетов и взлетно-посадочные полосы.

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