Выходные порадуют украинцев теплом, но часть страны накроют дожди и грозы

Там, где пройдут осадки, температура снизится.

На выходных погода в Украине будет очень теплой, но не по всей стране. Уже в субботу на крайнем западе старны начнется дожди и грозы, благодаря чему температура тут снизится. В воскресенье, 19 июля, осадки ожидаются уже по всему западу Украины, а ближе к вечеру они доберутся до Житомирской и Винницкой областей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясно, температура воздуха ночью +16°, днем +26°. В воскресенье ночью ожидается +17°, а днем +30°, переменная облачность.

Во Львове в субботу ночью +19°, днем +27°, переменная облачность, дождь. В воскресенье ночью +17°, днем +26°, переменная облачность, дождь.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью +18°, днем +30°, переменная облачность, дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +27°, дождь.

В Виннице в субботу будет ясно. Температура воздуха +14°...+26°. В воскресенье температура будет +18°...+25°, пасмурно, дождь.

В субботу в Одессе будет ясно, температура ночью +22°, днем +25°. В воскресенье - ясно, +23°...+26°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +14°, днем +24°, ясно. В воскресенье столбики термометров покажут +16°...+27°, переменная облачность.

В Днепре в субботу - ясно, температура ночью +15°, днем +23°. В воскресенье температура составит +16°...+26°, ясно.

В Симферополе в субботу - переменная облачность, +18°...+27°. В воскресенье +16°..+28°, ясно.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная погода, температура ночью +14°, днем +27°. В воскресенье ночью ожидается +16°, днем +30°, ясно.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +12°, днем +24°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +28°.

В Северодонецке завтра будет переменная облачность, температура ночью +13°, днем +23°. В воскресенье - пасмурно, температура составит +16°, днем +26°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, дождь с грозой. Температура ночью +11°, днем до +25°. В воскресенье ночью температура составит +13°, днем столбики термометров покажут +21°, небольшая облачность, ливень.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность, ливень. В воскресенье - небольшая обланость, ливень. Температура ночью составит +16°, днем +24°.

В Трускавце в субботу небольшая облачность, дождь с грозой, температура до +28°. В воскресенье - небольшая облачность, ливень, температура +17°...+22°.

В Сваляве завтра ожидается переменная облачность и дождь, до +29°. В воскресенье - переменная облачность, дожди с грозами, +15°...+25°.

В Затоке в субботу - ясно, ночью +21°, днем +26°. В воскресенье - ясно, температура +20°...+27°.

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