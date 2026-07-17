Банки и обменники обновили курс валют: сколько стоит доллар в конце недели

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,40 грн, а евро – 50,89 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 17 июля, снизился на 10 копеек и составляет 44,89 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,40 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 4 копейки и составляет 51,54 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,89 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,70 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,60 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,40 грн/евро, а курс продажи – 51,20 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 17 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,62 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,16 гривни за один евро, таким образом национальная валюта потеряла 9 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на следующей неделе валютный рынок вступает в последнюю декаду июля без признаков паники: доллар, скорее всего, будет оставаться в пределах 44,5–45 гривень, а евро – в привычных 50,5–52,5 гривни.

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