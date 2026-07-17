После общения хочется побыть в одиночестве: психологи объяснили, о чем это может свидетельствовать

Исследование не подтверждает мнение о том, что интроверты мыслят лучше, чем экстраверты.

Вот типичное неправильное представление о тихих людях в шумных помещениях. Их считают нерешительными, неуверенными в себе, равнодушными или просто не прилагающими достаточных усилий, пишет Silicon Canals.

Издание поделилось, что человек, который лучше всего мыслит в одиночестве и испытывает истощение после длительного общения, возможно, не испытывает недостатка пространства.

Возможно, она выполняет в этом пространстве другой вид работы: отслеживает больше сигналов, взвешивает больше контекста и нуждается в большем количестве времени, прежде чем превратить всё это в полезную мысль.

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Исследование не подтверждает мнение о том, что интроверты думают лучше экстравертов. Издание отмечает, что это было бы слишком просто.

"То, что оно подтверждает, гораздо интереснее: люди отличаются тем, сколько стимулов они предпочитают получать, насколько сильно реагируют на социальные и сенсорные раздражители, и сколько времени им требуется на восстановление после пребывания в средах, требующих от них одновременной обработки большого объема информации", – говорится в статье.

Тишина – это не то же самое, что пустота

Отмечается, что в современной рабочей среде часто ценится "видимое мышление". В частности, тот, кто первым высказывается на совещании, может казаться более сообразительным, чем тот, кто отвечает позже.

Или же тот, кто с удовольствием участвует в ужине для налаживания деловых контактов, может казаться более преданным делу, чем тот, кто уходит раньше.

Тот, кто способен участвовать в мозговом штурме в переполненной комнате, может казаться более склонным к сотрудничеству, чем тот, кому после этого нужен час в одиночестве, чтобы осознать, что на самом деле сказали все присутствующие.

Издание подчеркивает, что это социальные сигналы, а не всегда когнитивные. В психологии интроверсию и экстраверсию уже давно рассматривают как различия в ориентации на стимуляцию, вознаграждение и социальную энергию, а не как простые показатели способностей.

Объясняется, что интроверт не обязательно является застенчивым, тревожным, асоциальным или неуверенным в себе. Он может просто достигать наилучшего состояния в условиях с меньшим количеством стимулов, где его внимание не отвлекается постоянно на внешнее окружение.

"Это различие имеет значение, поскольку социально активное пространство – это не просто место, где происходит обмен словами. Это информационная среда. Здесь присутствуют мимика, перебивание, сигналы о статусе, изменения интонации, пересекающиеся интересы, решения о выборе времени, давление, связанное с необходимостью реагировать, а также отдельная работа по управлению тем, как тебя воспринимают", – указывается в публикации.

Отмечается, что для некоторых людей это может быть источником энергии, тогда как для других – это слишком изнурительно.

Одним из самых актуальных направлений исследований является не интроверсия как таковая, а чувствительность сенсорной обработки. В статье 1997 года, опубликованной в журнале "Journal of Personality and Social Psychology", Элейн Арон и Артур Арон описали чувствительность сенсорной обработки как черту, связанную с большей внимательностью к нюансам, более сильной реакцией на раздражители и более глубокой обработкой сенсорной информации.

В популярной культуре это явление часто обсуждается как "высокочувствительная личность", но научная концепция более точна, чем этот ярлык.

Издание объясняет, что дело не в хрупкости, а в чувствительности. Некоторые люди, похоже, воспринимают больше, замечают больше, а затем нуждаются в большем количестве времени или тишины, чтобы осмыслить то, что они восприняли.

Эта черта связана с интроверсией, но не тождественна ей. Не каждый интроверт является высокочувствительным, и не каждый высокочувствительный человек является интровертом. Однако сочетание этих черт помогает объяснить, почему некоторые люди могут покинуть вполне обычное социальное мероприятие с ощущением, будто они пробежали когнитивный марафон.

"Они не просто разговаривали. Они обрабатывали информацию", – отмечается в статье.

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