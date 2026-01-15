Точной даты релиза пока нет, но уже утверждено минимум два сезона.

Amazon нашла актера на роль Кратоса в сериале по God of War – брутального бога войны сыграет Райан Херст, известный по "Сынам Анархии" и роли Тора Одинсона в God of War: Ragnarok. Примечательно, что с него же захватывали движения и мимику.

Среди других заметных работ Херста – роли в сериалах "Ходячие мертвецы", "S.W.A.T.: Спецназ города ангелов", "Тайное общество мистера Бенедикта", "Босх" и "Мотель Бейтсов", пишут Deadline и другие СМИ.

Остальной актерский состав пока не раскрывается. Сейчас сериал находится в стадии активного препродашкена, а у руля стоит ветеран индустрии Рональд Ди Мур ("Ради Всего Человечества", "Чужестранка"). Первые две серии поставит Фред Туа, который работал над "Пацанами" и "Фоллаутом".

Видео дня

Сюжет сериала будет основан на перезапуске игры 2018 года. В центре повествования – отношения Кратоса и его сына Атрея, а история развернется "на фоне эпических пейзажей". Тон будет близок к тому, что можно было увидеть в играх, но авторы хотят уделить внимание тайнам Кратоса и его прошлому.

Точной даты релиза пока нет, но уже подтверждено, что можно рассчитывать как минимум на два сезона.

Ранее в сети ходили слухи, что новая часть God of War будет "метроидванией" в сеттинге Древней Греции. Ее релиз ожидается в 2026 году. Параллельно в Santa Monica ведется работа и над новой оригинальной игрой.

УНИАН сообщал, что создатели Fallout снимут сериал по Wolfenstein. "Истории про убийство нацистов всегда актуальны": сказали создатели, и им сразу же одобрили шоу.

Вас также могут заинтересовать новости: