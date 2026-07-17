Отдыхали после охоты: в Одесской области заметили редких огромных птиц (видео)

Размах крыльев кудрявого пеликана достигает почти трёх метров.

В Одесской области на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" зафиксировали редких птиц – кудрявого пеликана и розовых пеликанов. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев в Facebook.

Исследователь опубликовал видео с фотоловушки, на котором можно увидеть этих удивительных птиц.

"Кудрявый – на переднем плане, а розовые пеликаны отдыхают после охоты на лимане Шаганы в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Это спокойное время для птиц, когда вокруг не слышно шума войны, которую Россия ведет против Украины", – отметил он.

Также на видеозаписи слышно, как кричат другие птицы. По словам Русева, за кадром – голоса обычных чаек.

Что известно о пеликанах

Пеликан кудрявый – один из девяти видов рода, один из двух видов в фауне Украины. Характерным признаком этой птицы является оперение на затылке, порой довольно длинное – из-за этого она и получила свое украинское название. Масса тела – до 12 кг, длина – 160–180 см, размах крыльев – 280–295 см. В соответствии с критериями Международного союза охраны природы кудрявый пеликан отнесён к уязвимым видам. Вид включен в Красную книгу Украины, в Конвенцию о международной торговле исчезающими видами дикой фауны и флоры, Боннскую и Бернскую конвенции, соглашение AEWA. Охраняется в Дунайском биосферном заповеднике.

Розовый пеликан – баба розовая – занесен в Красную книгу Украины. Масса тела – 10–12 килограммов, длина крыла у самцов 70–75 см, у самок – 64–69 см, размах крыльев – 1,7–2 метра. Оперение взрослой птицы белое с розовым оттенком. Маховые перья крыльев чёрные с белыми стержнями, при этом второстепенные маховые перья светлее первостепенных. Вокруг глаза находится неоперенное кольцо желтого или серого цвета, соединяющееся с неоперенной уздечкой.

Чего нельзя делать с аистом

Ранее ученый Иван Русев рассказал УНИАН, чего не стоит делать с аистами. В частности, аиста, нуждающегося в помощи, можно кормить, но не превращать в домашнего питомца – "не обниматься, не целоваться" с ним, поскольку дикая птица не должна привыкать к постоянному присутствию человека.

Если придерживаться этих правил, со временем птица вновь адаптируется к окружающей среде на воле. Если птицу, долгое время жившую с людьми, просто отпустить в природу, где вообще нет аистов, она, вероятно, погибнет. В частности, такой аист будет искать людей, чтобы его покормили, и может стать добычей хищников.

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