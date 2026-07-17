'Желаю ему всего наилучшего': Рютте впервые прокомментировал отставку Федорова

Рютте не ожидает изменений в оборонной стратегии Украины после увольнения Михаила Федорова и выразил уверенность, что преемник продолжит курс своего предшественника.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал отставку Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, заявив, что не ожидает изменений в военной стратегии Киева после смены руководства оборонного ведомства. Об этом Рютте сказал в комментарии DPA.

По словам генсека Альянса, он рассчитывает на преемственность украинской оборонной политики.

"У меня были хорошие рабочие отношения с Михаилом Федоровым. Желаю ему всего наилучшего, и его преемник, без сомнения, продолжит этот путь", – заявил Рютте.

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В то же время он положительно оценил ситуацию на фронте, отметив, что украинские силы сейчас находятся в лучшем положении, чем в начале года.

"Украинские войска чувствуют себя гораздо лучше. Россия продвигается очень медленно, а Украина смогла провести контратаку в отдельных районах", – сказал генсек НАТО.

Отдельно Рютте отметил украинские удары по территории России с большого расстояния.

"Украина проникает глубоко в Россию", – отметил он, имея в виду атаки на энергетическую инфраструктуру и промышленные объекты страны-агрессора.

Увольнение Михаила Федорова – главные новости

Напомним, вчера, 16 июля, Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины. В частности, Михаил Федоров был освобожден от должности министра обороны Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил временному исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Евгению Хмаре возглавить Министерство обороны – до официального назначения на эту должность.

Отставка Федорова сопровождалась акциями протеста в Киеве и других городах с призывами поддержать Федорова на его посту. Сам Федоров заявил, что Зеленский предлагал ему остаться в команде и стать советником. Однако он отказался от этого предложения.

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