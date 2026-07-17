Стало известно, как часто люди на самом деле меняют смартфоны: результаты удивили

Согласно опросу, подавляющее число пользователей меняют свои мобильные устройства раз в 4 года или реже

Портал Android Authority провел опрос, в котором поинтересовались у своих читателей, как часто они меняют свои смартфоны. Как выяснилось, многие пользователи предпочитают пользоваться ими довольно продолжительное время.

В голосовании приняли участие более 2 тысячи человек. Из них лишь 4% признались, что покупают новый телефон каждый год. За двухлетний цикл замены проголосовали 13,6% респондентов, а за трехлетний – 16%.

Существенная часть читателей (66%) заявили, что меняют свои смартфоны раз в 4 года или реже. Эти люди предпочитают использовать аппарат до тех пор, пока он остается функциональным. В опросе, проведенном в июне, 72% из 4000 респондентов также подтвердили, что обновляют свои телефоны не чаще, чем раз в три года.

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В Android Authority объясняют такую тенденцию несколькими факторами. Так, современные модели получают все менее заметные улучшения от поколения к поколению, а производители стали предлагать более длительную поддержку ПО – до семи лет обновлений для некоторых флагманов. Это позволяет владельцам пользоваться устройствами намного дольше без ощутимых ограничений.

Дополнительную роль играет и стоимость флагманских смартфонов, которая продолжает расти. Все больше покупателей предпочитают дождаться правда значимых изменений или сменить девайс только тогда, когда старый начинает работать хуже либо перестает получать обновления безопасности.

Меж тем бум ИИ продолжает разгонять цены на электронику – дефицит чипов сохранится как минимум до 2028 года. В результате Samsung, Xiaomi и другие Android-бренды повысили цены на свои смартфоны, а стартовая цена iPhone 18 Pro и 18 Pro Max может подскочить сразу на 300 долларов.

Ранее эксперты назвали модели iPhone, которые уже нельзя покупать в 2026 году. Многие устройства перешли в статус винтажных, а это напрямую влияет на поддержку, безопасность и ремонт.

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