Зеленский рассказал, какую должность займет бывший вице-премьер Качка

Бывший вице-премьер Тарас Качка станет представителем Украины при Евросоюзе в Брюсселе. Он будет совмещать эту должность с функцией торгового представителя Украины.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram по итогам встречи с Качкой. Он поблагодарил Качку за работу в правительстве и содержательность, конструктивность взаимодействия Украины с европейскими институтами.
"Сделано много важного, и теперь нужно развивать более секторальную, детализированную деятельность для продвижения уже открытых кластеров в переговорах с Евросоюзом о вступлении Украины и сосредоточиться на коммуникации как с институтами Евросоюза, так и с правительствами стран ЕС для открытия следующих кластеров", – отметил Зеленский.
Вместе с тем, как подчеркнул президент, украинские власти ожидают решения об открытии еще четырех переговорных кластеров на пути вступления Украины в Евросоюз.
"Тарас сможет наиболее эффективно реализовать это в представительстве Украины в ЕС – в Брюсселе. Учитывая также высокую эффективность и опыт Тараса в области торговой политики, он будет совмещать эту работу с Евросоюзом с функцией торгового представителя Украины в рамках наших двусторонних торговых соглашений с ключевыми партнерами", – сообщил Зеленский.
Кадровые перестановки в правительстве
Как сообщал УНИАН, 14 июля Верховная Рада отправила в отставку весь кабинет Юлии Свириденко. Соответственно, в отставку отправили вместе со всеми другими главами министерств и Качку.
16 июля парламент проголосовал за назначение Сергея Корецкого новым премьер-министром и утвердил новый состав Кабинета министров. Новым вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции стал карьерный дипломат Всеволод Ченцов, который до этого был представителем Украины при ЕС в Брюсселе.