Из-за этой ошибки розы перестают цвести: эксперт объяснила важное правило

Эксперт объяснил, когда и как правильно обрезать кусты, чтобы стимулировать повторное цветение

Розы считаются одними из самых красивых садовых растений, но после увядания цветов куст теряет декоративность. Специалисты советуют своевременно удалять отцветшие бутоны – это помогает растению направить силы на образование новых цветов и укрепление побегов.

Эксперт по садоводству Аарон Стайл рассказала изданию The Spruce, что современным сортам роз, таким как чайно-гибридные, грандифлора и флорибунда, регулярное удаление увядших цветков необходимо для повторного цветения.

Если куст был посажен только в этом году, обрезать следует аккуратно – сразу над верхним листом с тремя листочками, не удаляя слишком много зелени. Взрослые растения можно обрезать сильнее.

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Как правильно обрезать розу

Используйте острый секатор и делайте срез примерно на 5–7 мм выше листа под углом 45 градусов. Такой наклон не позволяет воде задерживаться на месте среза и снижает риск грибковых заболеваний.

У взрослых кустов рекомендуется обрезать побег до первого листа с пятью листочками, при этом на каждом побеге желательно оставить не менее двух таких листьев.

В конце лета также полезно удалить слабые и лишние побеги, включая поросль. После обрезки обязательно уберите все растительные остатки, чтобы не допустить развития болезней.

Когда обрезать розу?

В конце августа или начале сентября удалять увядшие цветы уже не стоит. Оставшиеся бутоны сформируют плоды – шиповник, который замедляет рост растения и помогает ему подготовиться к зиме.

Основную обрезку проводят в конце зимы или ранней весной, до начала активного роста. При этом удаляют сухие, больные, тонкие и перекрещивающиеся ветви, стараясь сохранить куст в форме раскрытой вазы, чтобы он хорошо проветривался.

Почему розы быстро увядают - причины

Если цветы держатся недолго, причиной могут быть ошибки в уходе:

недостаточный или слишком обильный полив;

бедная или плохо дренированная почва;

неправильные подкормки (избыток азота стимулирует листья, а не цветение);

вредители и болезни, включая тлю, паутинного клеща, черную пятнистость и мучнистую росу;

затяжные дожди, сильная жара или резкие перепады температуры.

После окончания цветения розы нуждаются в регулярном поливе и слое мульчи, который помогает сохранить влагу и защитить корни перед наступлением холодов.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, чем удобрять петунии для обильного цветения.

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