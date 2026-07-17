Чтобы на постельном белье не накапливались бактерии, стирайте его с рекомендуемой специалистами частотой.

С наступлением лета вопрос того, как правильно стирать постельное белье, становится как никогда актуальным. В жару мы часто потеем, а из-за постоянно открытых на проветривание окон в комнату попадает больше пыли. Поэтому в летние месяцы ткань желательно чаще забрасывать в стиральную машинку.

Как понять, что пора менять постельное белье

О частоте стирки постельного комплекта рассказали эксперты издания Southern Living. Специалисты подчеркивают, что в жаркую погоду простыни и пододеяльники недолго остаются чистыми. Мы много потеем и чаще моемся, а это значит, что чешуйки кожи, грязи и кожного жира быстрее накапливаются на ткани.

Также не стоит забывать, что летом люди больше пользуются солнцезащитными кремами, увлажняющими лосьонами и другой косметикой. Естественно, все это также оседает на кровати. А через открытые форточки в спальню залетает пыль и растительная пыльца.

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Все вышеперечисленные факторы обуславливают, сколько раз в неделю нужно стирать постельное. Эксперты советуют делать это минимум раз в неделю. Наволочку может понадобиться заменять чаще, чем простыни и пододеяльники, поскольку на ней скапливается кожный жир с головы. Такой частоты стоит придерживаться, даже если внешне ткань выглядит чистой, ведь бактерии вы не увидите.

В целом то, как долго можно не стирать постельное белье, зависит от вашего образа жизни. Частота стирки увеличивается до двух в неделю, если у вас есть высокая температура тела (например, из-за болезни), повышенная потливость, домашние животные, аллергия. Также сюда входят пары, которые спят на крови вдвоем (ткань снашивается в два раза быстрее).

Можно ли менять постельное раз в 2 недели? В целом - можно, если вы очень мало потеете, моетесь перед сном, не даете домашним животным спать в кровати и используете кондиционер вместо открытых окон. Хотя в очень жаркую погоду лучше менять комплект каждую неделю.

Чтобы эффективно очистить ткань от бактерий, постельное рекомендуется стирать при высокой температуре не менее 90°, если иное не указано на этикетке. Моющее средство лучше использовать натуральное с нейтральным pH, поскольку оно меньше раздражает кожу.

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