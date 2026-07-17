США утилизируют самый длинный боевой корабль в истории: это будет стоить целое состояние

Даже сегодня старый USS Enterprise остается рекордсменом по абсолютной длине среди всех построенных военных кораблей.

Военно-морские силы США подписали контракт стоимостью 418 миллионов долларов на утилизацию первого в мире атомного авианосца USS Enterprise (CVN-65). Об этом сообщает Interesting Engineering.

Подрядчиком выбрали компанию NorthStar Maritime Dismantlement Services из города Вернон в штате Вермонт.

Итоговая стоимость соглашения об утилизации оказалась примерно на 118 миллионов долларов меньше, чем предусматривало предыдущее предложение. В то же время она все равно огромна – примерно столько сегодня стоит новый корвет.

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USS Enterprise – справка

USS Enterprise (CVN-65) стал первым в мире авианосцем с ядерной силовой установкой, причем этот уникальный корабль получил сразу восемь ядерных реакторов.

CVN-65 был введен в состав ВМС США в 1961 году. Несмотря на планы построить серию из пяти таких кораблей, "Enterprise" так и остался единственным представителем своего проекта. Главная причина этого – слишком высокая стоимость корабля.

Даже сегодня USS Enterprise имеет самую большую длину среди всех боевых кораблей мира, которая составляет 342 м. На его борту могли разместиться до 90 самолетов и вертолетов. Стандартный экипаж во время походов состоял из около 4600 человек.

Гигантская длина не делает "Enterprise" номинально самым большим кораблем из всех. Новый авианосец USS Gerald R. Ford, хотя и не такой длинный (337 м), но имеет несколько большую водоизмещение – 100 000 тонн против около 94 000 тонн у Enterprise.

Также Gerald R. Ford превосходит старый авианосец по своим боевым качествам – в частности, благодаря применению электромагнитной катапульты (EMALS). Официально Enterprise вывели из состава флота в 2012 году.

Крупнейшие корабли в мире – другие новости

Напомним, в прошлом году китайский флот получил самый мощный авианосец в своей истории – гигантский корабль "Фуцзянь". Он оснащен электромагнитными катапультами и может нести, в частности, истребители пятого поколения J-35.

Что касается России, то у нее сегодня нет полноценных авианосцев, и она делает ставку на другие новые и модернизированные корабли.

Сегодня Москва приближается к завершению многолетней модернизации атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2М. Работы длились около 27 лет и, по разным оценкам, обошлись в сумму до 5 миллиардов долларов.

В настоящее время корабль проходит завершающий этап ходовых испытаний. Военные аналитики отмечают, что его возвращение в состав флота является не только демонстрацией боевых возможностей России, но и свидетельством глубоких системных проблем в российском военном кораблестроении.

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