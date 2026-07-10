Слизни и улитки способны за считанные дни испортить грядки, поэтому многие дачники ищут безопасные способы защитить урожай без химии.
Один из них - простая домашняя ловушка, для которой понадобится всего несколько минут. Рассказываем, какое средство от слизней в огороде действительно стоит попробовать.
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Как избавиться от слизней в огороде в домашних условиях
Прежде чем бороться с вредителями, стоит понять, что их привлекает. Улитки и слизни предпочитают влажные, затененные места, где всегда есть пища, пишет издание Story.
Чаще всего они появляются, если:
- вы слишком обильно поливаете растения;
- на грядках остаются растительные остатки;
- вы редко пропалываете участок.
Также на участке может быть мало естественных врагов слизней - например ежей, лягушек и птиц.
Как бороться со слизнями в огороде и саду - простая ловушка
Есть очень простой народный способ, который поможет избавиться от непрошенных гостей. Вам понадобятся:
- стеклянная банка или пластиковый контейнер;
- немного обычного молока.
Налейте в емкость несколько сантиметров молока и вечером поставьте ее там, где чаще всего встречаются улитки и слизни. Именно в это время они выходят на поиски пищи.
Запах молока, которое начинает бродить, привлекает вредителей - они заползают в банку, но из-за гладких стенок уже не могут выбраться наружу. Утром останется только убрать ловушку и при необходимости заменить ее новой.
Преимущество этого метода в том, что он не требует использования химических средств и не представляет опасности для растений, домашних животных и детей.
Если вредителей на участке много, молочную ловушку можно дополнить другими проверенными способами. Например:
- измельченную яичную скорлупу рассыпают вокруг растений - острые края становятся для улиток и слизней естественным препятствием;
- сухая древесная зола создает барьер, который затрудняет вредителям путь к растениям, но после дождя ее нужно обновлять;
- кофейную гущу рассыпают вокруг грядок - считается, что запах и содержащийся в кофеин отпугивают улиток и слизней.
Также можно сделать пивные ловушки - они работают по тому же принципу, что и молочные. Запах брожения привлекает улиток и слизней, после чего они уже не могут выбраться из емкости.