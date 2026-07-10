Рассказываем, как избавиться от слизней в огороде с помощью простого домашнего способа.

Слизни и улитки способны за считанные дни испортить грядки, поэтому многие дачники ищут безопасные способы защитить урожай без химии.

Один из них - простая домашняя ловушка, для которой понадобится всего несколько минут. Рассказываем, какое средство от слизней в огороде действительно стоит попробовать.

Ранее мы рассказывали, как поливать огурцы в жару - какой водой и как часто это нужно делать.

Видео дня

Как избавиться от слизней в огороде в домашних условиях

Прежде чем бороться с вредителями, стоит понять, что их привлекает. Улитки и слизни предпочитают влажные, затененные места, где всегда есть пища, пишет издание Story.

Чаще всего они появляются, если:

вы слишком обильно поливаете растения;

на грядках остаются растительные остатки;

вы редко пропалываете участок.

Также на участке может быть мало естественных врагов слизней - например ежей, лягушек и птиц.

Как бороться со слизнями в огороде и саду - простая ловушка

Есть очень простой народный способ, который поможет избавиться от непрошенных гостей. Вам понадобятся:

стеклянная банка или пластиковый контейнер;

немного обычного молока.

Налейте в емкость несколько сантиметров молока и вечером поставьте ее там, где чаще всего встречаются улитки и слизни. Именно в это время они выходят на поиски пищи.

Запах молока, которое начинает бродить, привлекает вредителей - они заползают в банку, но из-за гладких стенок уже не могут выбраться наружу. Утром останется только убрать ловушку и при необходимости заменить ее новой.

Преимущество этого метода в том, что он не требует использования химических средств и не представляет опасности для растений, домашних животных и детей.

Если вредителей на участке много, молочную ловушку можно дополнить другими проверенными способами. Например:

измельченную яичную скорлупу рассыпают вокруг растений - острые края становятся для улиток и слизней естественным препятствием;

сухая древесная зола создает барьер, который затрудняет вредителям путь к растениям, но после дождя ее нужно обновлять;

кофейную гущу рассыпают вокруг грядок - считается, что запах и содержащийся в кофеин отпугивают улиток и слизней.

Также можно сделать пивные ловушки - они работают по тому же принципу, что и молочные. Запах брожения привлекает улиток и слизней, после чего они уже не могут выбраться из емкости.

Вас также могут заинтересовать новости: