Коляденко впервые рассказал о свадьбе сына: 'Плакал от счастья'

Шоумен также признался, как относится к невестке.

Известный украинский шоумен Дмитрий Коляденко впервые рассказал о свадьбе своего сына Филиппа Коляденко со стилисткой-парикмахером Нодирой Тураджановой.

По словам артиста, пара не хотела устраивать громкое торжество и держала свою регистрацию в секрете. Молодожены решили разделить важное событие только с близкими людьми, в частности, с родителями, Дмитрием Каднаем, с которым Филипп выступает в группе, и собачкой.

"Праздновали на даче у Елены. Она всё организовала сама: заказала ресторанное обслуживание, красиво накрыла стол. Без платья невесты, без сотни гостей. Это был теплый семейный ужин при свечах, с очень вкусной едой, долгими разговорами. Не было ведущих, конкурсов, танцев, артистов. Мы просто были вместе. Я, честно говоря, плакал от счастья. Вспоминали, каким маленьким был Филипп, произносили тосты, слушали джаз, выходили в сад. Была весна, всё вокруг зеленело. Для меня это была лучшая свадьба, которую я когда-либо видел. И я её никогда не забуду", – подчеркнул Коляденко в интервью OBOZ.UA.

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Дмитрий также высказался о невестке, которая сотрудничает с украинскими звездами.

"Очень трудолюбивая. И самое главное – искренне поддерживает Филиппа, помогает ему. Мы её очень любим – она всегда с нами. И я счастлив, что рядом с моим сыном именно такой человек. И он её очень любит. Я Филиппу постоянно говорю: "Тебе с 18 лет можно заниматься сексом. Я хочу быть дедушкой!". А он отвечает: "Папа, ну, я еще поработаю", – добавил шоумен.

Напомним, ранее Дмитрий Коляденко публично обратился к своей бывшей возлюбленной Ирине Билык.

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