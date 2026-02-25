Стало известно, какие актеры сыграют в сериале по мотивам God of War

Лента запланирована на 2027 год.

Amazon Prime Video, который работает над экранизацией адаптации легендарной видеоигры "God of War", рассекретил актерский состав ленты.

Как пишет издание Variety, съемки сериала "Бог войны" запланированы на март 2026 года. Сюжет будет сосредоточен на путешествии бога Кратоса и его сына Атрея через скандинавские королевства. Главным ответственным лицом за производство станет сценарист и продюсер Рональд Д. Мур, известный по работам "Звездный крейсер "Галактика" и "Чужеземка".

Премьера фильма состоится не раньше 2027 года, однако уже известен список актеров, которые будут участвовать в съемочном процессе. В частности, ранее создатели отмечали, что главную роль Кратоса исполнит Райан Херст, который недавно снимался в фильмах "Ходячие мертвецы" и "Город-рай". А вот его киносина Атрея сыграет молодой актер Каллум Винсон.

Другие персонажи достались следующим актерам:

Тор – Олафур Дарри Олафссон

Один - Мэнди Патинкин

Балдур – Эд Скрейн

Эд Скрейн Синдри - Джефф Гулка

Брок – Дэнни Вудберн

Мимир - Аластер Дункан

Сиф - Тереза Палмер

Геймдалл – Макс Паркер.

ранее УНИАН сообщал, что создатели Fallout снимут сериал по мотивам Wolfenstein.

