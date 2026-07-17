Лингвистка перечислила распространенные русизмы в названиях яичных блюд.

Среди названий многих привычных для украинцев блюд встречаются русизмы, которые мы употребляем по привычке. Чтобы говорить на родном языке красиво и грамотно, стоит избегать русских выражений и заменять их правильными эквивалентами. Кандидат филологических наук, ассистентка кафедры украинской филологии для иностранных граждан Александра Касьянова рассказала УНИАН, как будет яйцо глазунья на украинском и в чём разница между "яєчнею" и "яєшнею".

Как правильно сказать яйцо всмятку на украинском

Наиболее популярными способами приготовления яиц являются жарка и варка. Жареные яйца с жидким желтком часто называют глазунья, а такие же вареные – всмятку. Однако для украинского языка эти слова не характерны.

"Яйцо всмятку – это суржиковое слово. На украинском языке мы будем передавать это так: вареное яйцо с жидким желтком – "некруте" или " некруто зварене яйце", либо же вареное яйцо с жидким желтком. Соответственно, блюдо с полностью готовым желтком – "зварене круто яйце". Также не будет ошибкой описательно передать такое словосочетание: "зварене яйце з твердим жовтком"", – говорит лингвист.

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Яйцо всмятку на украинском языке иногда также называют "в мішечок". Это словосочетание не является официальным и не встречается в словарях, но часто употребляется в кулинарных рецептах.

Как будет яичница глазунья на украинском

Слово глазунья на украинском языке не употребляется, поскольку происходит из русского языка. Так называют жареное блюдо с целым жидким желтком. На украинском языке она называется "оката яєчня" – это словосочетание возникло по аналогии со словом "око", ведь круглый желток на белом фоне действительно напоминает человеческий глаз.

Иногда глазунья на украинском языке также называется просто "яєчня". Это универсальное слово для обозначения любых блюд из яиц. Но прилагательное "оката" точнее описывает способ приготовления.

Если речь идет о блюде, в котором яйца перемешивают до однородности перед жаркой, то можно сказать "яєчня-бовтанка".

Яєчня или яєшня – как правильно

"Это фонетические разновидности одного слова. В словарях можно встретить оба варианта. Также такие слова можно встретить и в корпусах украинского языка", – отметила Касьянова.

Дело в том, что при словообразовании в корне произошло характерное для украинского языка чередование звуков "ц" ("яйце") и "ч" ("яєчня"), поэтому и возникла форма "яєчня".

"Слово "яєшня" образовано от "яєчні". В результате словообразования происходит фонетический процесс диссимиляции -ч- в -ш-. Такой процесс не является нетипичным для украинского языка. Я советую отдавать предпочтение варианту "яєчня", – подытожила филолог.

справка Александра Касьянова Кандидат филологических наук, ассистент кафедры украинской филологии для иностранных граждан Александра Андреевна Касьянова — кандидат филологических наук, ассистент кафедры украинской филологии для иностранных граждан Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Специализируется на экспериментальной фонетике, орфоэпии и языке СМИ, является координатором отдела по связям с общественностью института и гарантом образовательной программы для иностранных студентов. Также работает в Киевской Малой академии наук учащейся молодежи в отделении украинской филологии.

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